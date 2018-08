Новая надежда рок-музыки? Встречайте: GRETA VAN FLEET

Самая популярная новинка рок-сезона 2017-2018. Цитируемая и ротируемая. Успех на молодых американцев GRETA VAN FLEET обрушился лавинообразно; это был тот редкий случай, когда ты засыпаешь в дешевом отеле в статусе клубных бомбил, а просыпаешься под комментарии Слэша, мол, феномен этой банды вдохновляет тысячи простых парней; с контрактом от Republic Records (подразделение Universal Music), телеэфирами и личным приглашением Элтона Джона отыграть с ним на благотворительной вечеринке.

Ребятам из GRETA VAN FLEET от 19 до 22 года — и их песни, манера исполнения, подача напомнят молодость всем, кто некогда загонялся и рос под LED ZEPPELIN. Нет, конечно, не клон. Но похоже. И, надо признать, для дебютантов уровень это серьезный. «Мне очень нравится богатство звука, насыщенность всего, что я слышу от этих ребят, — признается Joe Satriani, называя GVF своим лучшим открытием из числа начинающих коллективов, — едва услышав их, я разослал запись своим друзьям по школьной команде. Мы по-прежнему общаемся, дружим и, клянусь, эти парни звучат именно так, как мы в свои 15 лет. Мы тоже старались стать вторыми LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH и THE STONES — однако, надо признать, эти пацаны хороши в своем деле! Мне кажется, они искренне любят музыку и все, что творят, поэтому слушаю их с удовольствием».

Секрет успеха был, в общем, несложен (если верить самим музыкантам): надо с горячностью отдаваться музыке, любить свое дело пламенно и много-много играть, где и когда только можно. Сами ребята занимаются этим уже шесть лет — и вот, встретив по итогу правильного менеджера, из любимчиков университетских клубов они смогли добраться до чартов и людей посерьезней.

На текущий момент группа выпустила два EP: Black Smoke Rising и From The Fires. Оба бомбят радиоэфиры и рок-чарты по всему миру. Например, статистика продаж в США на середину 2018 года.

Самые продаваемые релизы рок/метал артистов в 2018

1. Metallica ‘Hardwired… To Self-Destruct’ — 136 000 копий

2. Bon Jovi ‘This House Is Not for Sale’ — 131 000

3. Breaking Benjamin ‘Ember’ — 117 500

4. Greta Van Fleet ‘From the Fires’ — 98 000

5. A Perfect Circle ‘Eat the Elephant’ — 94 000

6. Five Finger Death Punch ‘A Decade of Destruction’ — 87 300

7. Metallica ‘Metallica’ — 87 000

8. Judas Priest ‘Firepower’ — 84 000

9. Five Finger Death Punch ‘And Justice for None’ — 82 500

10. Shinedown ‘Attention Attention’ — 80 500

11. Ghost ‘Prequelle’ — 62 000

12. Godsmack ‘When Legends Rise’ — 60 000

13. Kid Rock ‘Sweet Southern Sugar’ — 59 500

14. Metallica ‘Master of Puppets’ — 58 500

15. Linkin Park ‘Hybrid Theory’ — 49 000