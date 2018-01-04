Myrkur: «Я не жду, что меня пригласят стать частью сцены. Я вышибаю двери ногой»

Не знаю, как вам понравился новый альбом MYRKUR Mareridt (впрочем, судя по тому, что релиз попал в топ-15 по итогам второго полугодия, результат скорее положительный), — так или иначе, есть повод переслушать небольшое пока наследие этой модной датской блэк-метал певицы: по агентурным данным, в мае она выступит в Минске!

«Слово Mareridt означает «кошмар» по-датски, — поясняет Amalie Bruun. — Это мое проклятие с детских лет: дурные сны и кошмары. Так что обращение к «темной стороне» на этом диске получилось органичным: я отправляюсь в собственное бессознательное, стараясь не убегать в ужасе от видений, а разобраться. Откуда, например, все это берется? Так, я однажды начала записывать свои сны. А затем сочинила к ним музыку.

..Если же говорить о самых больших страхах, то больше всего я опасаюсь своих внутренних демонов: в моей семье есть случаи душевных заболеваний и депрессии, так что, боюсь, нечто из этого могло передаться по наследству».

«Тяжело ли быть женщиной на преимущественно «мужской» метал-сцене? С одной стороны, хочется сказать «нет», так как я не хочу строить из себя жертву или вроде того. Но все же кое-что есть. Например, я еду в долбаный тур — и вокруг 18 мужиков. Я одна среди них — плюс, слава богам, женщина в роли тур-менеджера. Но ей также приходится нелегко: постоянно надо носить ежовые рукавицы, чтобы окружающие принимали ее всерьез. Так что… я бы сказала, мне не хватает женской энергетики.

Но, как бы там ни было, сейчас уже чувствую, что меня принимают. Точнее, я не жду приглашения — чтобы кто-то открыл для меня двери на сцену. Я вышибаю двери ногой. И, считаю, это круто. Тем более, что у меня есть отличный лейбл, окружающие хорошо относятся — да и классных мужчин вокруг также немало. Просто не хватает чутка женского общества. Женской энергии. Да и когда парней кругом становится слишком много, они временами меня раздражают. Помню, спросила как-то Адди из SÒLSTAFIR: «Ты бы хотел ездить в турне в компании 18 теток?» И он такой: «Неееет уж!» В этом все дело. Но уж… как есть. Мы привыкаем».