Группа КИНО даст два концерта в 2020 году

Информация Медузы: «Музыканты КИНО соберутся вместе через 30 лет после распада группы и дадут два концерта «для тех, кто уже не мечтал послушать коллектив вживую». Выступления пройдут 31 октября 2020 года в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 21 ноября 2020 года на ВТБ Арене в Москве. Билеты поступят в продажу с 31 октября 2019 года. Как говорится в тизере, это будут «двухчасовые концерты с уникальным видеорядом», на которых прозвучит настоящий голос Виктора Цоя, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей».

В выступлениях примут участие гитарист Юрий Каспарян и басисты разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кто заменит на сцене покойного барабанщика Георгия Гурьянова, не сообщается. Продюсером концертов станет сын Виктора Цоя Александр».

Другими словами, на голограмму тратиться не хочется, но фанаты-некрофилы и так схавают.

, рубрика(и): Быстрые новости

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