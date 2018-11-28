Объявление от группы WITCHROT, которое заставит вас рыдать

Вероятно, вы никогда не слышали о стоунер-сладж группе WITCHROT из Канады. А ведь сегодня, впервые за время ее существования, международный интерес возрос в сотни раз — пускай, хм, и слишком поздно. Все дело в прощальном объявлении, которое опубликовал басист Peter Turik. Приготовьтесь. Сейчас будет больно. Готовы?..

«В связи с печальной реальностью того, что наш гитарист почти 7 лет трахал мою девушку, WITCHROT уходит в продолжительный отпуск. Тем не менее, я продолжу жизнь группы в другом пространстве и времени, исполненном ненавистью, где медленно течет музыка, чтобы стать самым разрушительным, мучительным материалом, который я когда-либо создавал. Спасибо за поддержку, stay heavy. Peter»

«А еще умер наш драммер…»

гримасы шоу бизнеса Witchrot

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Денис 28.11.2018 в 10:03

    Я зарыдал.это великолепно.

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  2. Veles 28.11.2018 в 11:19

    Бля(((

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