STATIC-X едут в тур с вокалистом в маске покойного Статика

Если голограммы умерших музыкантов уже перестают быть диковинкой, то как тебе такое, Илон Маск? Группа STATIC-X, фронтмен которой Wayne Static умер в 2014 году, решила немного погастролировать без него. Ну а чтобы фанаты не слишком грустили по старым временам, новому вокалисту (говорят, это будет Edsel Dope из DOPE) справили маску с лицом Уэйна. Как будто этим можно что-то исправить.

waynemask_STATIC-XТур, в пачке с DEVILDRIVER и DOPE, пройдет по США и будет посвящен 20-летию суперуспешного альбома Wisconsin Death Trip. Исключительно, как утверждают музыканты, из ностальгии.

«Давайте мы проговорим очевидное, — написали они. — Все это делается 100% из ностальгических чувств всех, кто принимает участие в туре. Мы не собираемся таким образом задавать тон на будущее, или привлекать в STATIC-X нового человека, меняя идентичность команды. Мы просто хотим воссоздать олдскульную атмосферу концертов STATIC-X 20-летней давности в честь нашего дорогого друга Уэйна Статика.

Мы долго искали подходящего человека, способного сохранить цельность, характерную для STATIC-X. Нас всегда было четверо: драммер, гитарист, басист и вокалист с гитарой. Так же должно было и остаться. Кроме того, нужен был музыкант, близкий нашей тусовке, лично знакомый с Уэйном, тот, кто отнесется к делу с душой. Когда такой наконец нашелся, мы стали думать о визуальном представлении — и именно наш приглашенный вокалист выдвинул идею с маской. Он сказал, что сделает это из уважения к Уэйну и группе, в которой он не хотел бы привлекать центровое внимание, — ведь, по сути, не имел отношения к нашему творчеству. Этот жест, исполненный скромности и лишенный всякого эгоизма, поразил всех нас.

И конечно, прежде чем двигаться дальше, мы обсудили все идеи и дизайн маски с родственниками Уэйна. Они на все дали свое решительное одобрение». Кроме вдовы Уэйна, которая убила себя вскоре после его смерти и, к счастью, не увидит эти потуги.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Gerber 05.04.2019 в 00:06

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