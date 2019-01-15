Робби Уильямс изводит своего соседа Джимми Пейджа музыкой BLACK SABBATH

Известный английский певец Робби Уильямс в последнее время завел привычку на полную мощность врубать на улице рядом со своим домом BLACK SABBATH. Таким образом он пытается досадить своему соседу, не менее знаменитому гитаристу Джимми Пейджу. Согласно жалобе, полученной местным советом, бывший солист TAKE THAT Уильямс и бывший гитарист LED ZEPPELIN Пейдж поссорились из-за планов Уильямса расширить свой дом.

Робби Уильямс после пяти лет борьбы с местной бюрократией получил разрешение расширить подвал своего дома в лондонском районе Холланд-Парк и устроить там бассейн. В соседнем доме уже 46 лет живет Джимми Пейдж, который опасается, что строительство подземного бассейна может нанести ущерб его дому, построенному в 1875 году.

В жалобе, полученной администрацией района Кенсингтон и Челси, говорится, что Уильямс установил акустические системы на улице и включает музыку всякий раз, когда рядом появляется Джимми Пейдж.

Взято отсюда.