JUDAS PRIEST стартовали тур «Firepower»: смотрим видео выступления в новом составе

Это именно то, о чем уже не первую неделю гудят френдленты и музыкальные сайты. Это именно то, чего заслужил фан-клуб JUDAS PRIEST, преданно следивший за карьерой команды все эти годы. 9 марта группа выпустила восемнадцатый альбом Firepower, и это именно тот случай, когда название не соврало: на почти часовом по звучанию лонгплее есть и пламя, и мощь, и сочный драйвовый звук, и хиты, и баллады. Это именно тот альбом, что хочется переслушивать и специально, и фоном, повторяя, как считалки, рефрены «Evil Never Dies» и «Never The Heroes».

«Уверен, каждый найдет на этом диске что-нибудь для себя, — говорит барабанщик Scott Travis, — на нем 14 треков, и люди могут слушать их по отдельности, либо все вместе, в зависимости от времени и желания. С первого раза захватить все будет трудно, наверное, — так что дайте релизу время, послушайте в пару заходов. Там много чего происходит, много разнообразного и классного материала. В отличие от остальных музыкантов, Ричи Фолкнер не записал полтора десятков альбомов под вывеской «пристов», поэтому у него много идей, ему определенно есть что сказать».

На этой неделе стартовал американский тур группы — и вот как ее текущий состав отжигает вживую. Впервые, увы, без Типтона.

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