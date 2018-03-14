JUDAS PRIEST стартовали тур «Firepower»: смотрим видео выступления в новом составе

Это именно то, о чем уже не первую неделю гудят френдленты и музыкальные сайты. Это именно то, чего заслужил фан-клуб JUDAS PRIEST, преданно следивший за карьерой команды все эти годы. 9 марта группа выпустила восемнадцатый альбом Firepower, и это именно тот случай, когда название не соврало: на почти часовом по звучанию лонгплее есть и пламя, и мощь, и сочный драйвовый звук, и хиты, и баллады. Это именно тот альбом, что хочется переслушивать и специально, и фоном, повторяя, как считалки, рефрены «Evil Never Dies» и «Never The Heroes».

Judas Priest «Уверен, каждый найдет на этом диске что-нибудь для себя, — говорит барабанщик Scott Travis, — на нем 14 треков, и люди могут слушать их по отдельности, либо все вместе, в зависимости от времени и желания. С первого раза захватить все будет трудно, наверное, — так что дайте релизу время, послушайте в пару заходов. Там много чего происходит, много разнообразного и классного материала. В отличие от остальных музыкантов, Ричи Фолкнер не записал полтора десятков альбомов под вывеской «пристов», поэтому у него много идей, ему определенно есть что сказать».

На этой неделе стартовал американский тур группы — и вот как ее текущий состав отжигает вживую. Впервые, увы, без Типтона.

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, рубрика(и): Judas Priest Блог

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Комментарии

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  1. Diamond 15.03.2018 в 02:00

    Послушал сегодня альбом! Это просто праздник какой-то!

    Уже после первых синглов было предчувствие, что новый диск будет крутым, но все равно оставались некоторые сомнения. Хотелось, чтобы альбом приблизился к очень крутому реюнион-альбому Angel Of Retribution.

    Но на деле новый альбом оказался еще круче! Примерно схожие ощущения были, когда в 2000-м году мейдены выпустили Brave New World с вернувшимся Дикинсоном. Тут тоже все в самых лучших пристовских традициях! Скорость, мощЪ, мелодии — все на высоте!

    Не люблю делать скоропалительные выводы, но по первым ощущениям новый альбом — в тройке лучших пристовских студийников! \m/

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  2. Tular 15.03.2018 в 02:16

    Так вот ты какой, Энди Снип.

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  3. Dr. Chaos 15.03.2018 в 09:25

    Diamond написал(а):
    в тройке лучших пристовских студийников!
    В тройке лучших альбомов: Painkiller, British Steel и Sad Wings Of Destiny. Эпохальные альбомы. Лучше уже не будет и быть не может палюбасу!

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  4. Kondrath 15.03.2018 в 09:27

    Вот и мне хотелось, чтоб 2005 вернули, но даже не близко. Звук ничо так, это да, never the heroes особенно.

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  5. Heckfy 15.03.2018 в 14:14

    Скотт, извини, но, блин, от Пристов остались только басист и вокалист. Без фирменной связки Типтон / Даунинг уже не то. Осиротела группа. Дико смотреть на Джудас без их гитаристов. Посыпалась еще одна великая группа.

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  6. Polaris 15.03.2018 в 14:29

    Нострадамус, конечно, не переплюнули, но таки удивили. Свежо, цельно, сочно. И даже акцептовщина в звуке не раздражает.

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