JUDAS PRIEST стартовали тур «Firepower»: смотрим видео выступления в новом составе

Это именно то, о чем уже не первую неделю гудят френдленты и музыкальные сайты. Это именно то, чего заслужил фан-клуб JUDAS PRIEST, преданно следивший за карьерой команды все эти годы. 9 марта группа выпустила восемнадцатый альбом Firepower, и это именно тот случай, когда название не соврало: на почти часовом по звучанию лонгплее есть и пламя, и мощь, и сочный драйвовый звук, и хиты, и баллады. Это именно тот альбом, что хочется переслушивать и специально, и фоном, повторяя, как считалки, рефрены «Evil Never Dies» и «Never The Heroes».
«Уверен, каждый найдет на этом диске что-нибудь для себя, — говорит барабанщик Scott Travis, — на нем 14 треков, и люди могут слушать их по отдельности, либо все вместе, в зависимости от времени и желания. С первого раза захватить все будет трудно, наверное, — так что дайте релизу время, послушайте в пару заходов. Там много чего происходит, много разнообразного и классного материала. В отличие от остальных музыкантов, Ричи Фолкнер не записал полтора десятков альбомов под вывеской «пристов», поэтому у него много идей, ему определенно есть что сказать».
На этой неделе стартовал американский тур группы — и вот как ее текущий состав отжигает вживую. Впервые, увы, без Типтона.
Послушал сегодня альбом! Это просто праздник какой-то!
Уже после первых синглов было предчувствие, что новый диск будет крутым, но все равно оставались некоторые сомнения. Хотелось, чтобы альбом приблизился к очень крутому реюнион-альбому Angel Of Retribution.
Но на деле новый альбом оказался еще круче! Примерно схожие ощущения были, когда в 2000-м году мейдены выпустили Brave New World с вернувшимся Дикинсоном. Тут тоже все в самых лучших пристовских традициях! Скорость, мощЪ, мелодии — все на высоте!
Не люблю делать скоропалительные выводы, но по первым ощущениям новый альбом — в тройке лучших пристовских студийников! \m/
Так вот ты какой, Энди Снип.
Diamond написал(а):
в тройке лучших пристовских студийников!
В тройке лучших альбомов: Painkiller, British Steel и Sad Wings Of Destiny. Эпохальные альбомы. Лучше уже не будет и быть не может палюбасу!
Вот и мне хотелось, чтоб 2005 вернули, но даже не близко. Звук ничо так, это да, never the heroes особенно.
Скотт, извини, но, блин, от Пристов остались только басист и вокалист. Без фирменной связки Типтон / Даунинг уже не то. Осиротела группа. Дико смотреть на Джудас без их гитаристов. Посыпалась еще одна великая группа.
Нострадамус, конечно, не переплюнули, но таки удивили. Свежо, цельно, сочно. И даже акцептовщина в звуке не раздражает.