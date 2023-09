KK’S PRIEST, Tim «Ripper» Owens: «Я был шокирован, что мне даже не позвонили от имени JUDAS PRIEST»

После весьма недурного дебютника Sermons Of The Sinner KK’S PRIEST, ядром которого являются экс-джудаспристовцы K.K. Downing и Tim «Ripper» Owens, группа решила гнать свой хэви-метал паровоз на максималках (в конце концов, Даунингу будет 73, и с десяток лет после ухода из JP он профукал), так что буквально через пару дней будет представлен второй лонгплей The Sinner Rides Again. Любителям хэви приготовиться!

И вроде все у KK’S PRIEST хорошо: их всерьез принимают, на концерты приходят, слушают, ценят, однако непрекращающиеся (вестимо, не без провокаций журналистов) обидки и нападки на Роба и компанию в интервью несколько портят впечатление, а также не добавляют коллективу ощущения самодостаточности.

В ноябре JUDAS PRIEST были включены в Зал Славы рок-н-ролла, и Даунинг, которого, конечно же, пригласили выступить, не переставал ныть по всякому поводу. «А почему там столько попсарей? Это точно рок-н-ролл?» «С Робом я перекинулся несколькими словами, и то нехотя». «У нас была полная сегрегация: отдельные перелеты, отели, гримерки, ковровые дорожки. Вел себя дружелюбного только Richie Faulkner». «Все было как-то не так».

Риппер же, которого вообще не позвали, обиделся максимально, и в промо-интервью к будущему альбому эта тема до сих пор обсуждается больше, чем сам альбом.

«Я был шокирован, что мне даже не позвонили. Как оказалось, никаких правил игры не существует, хотя все вокруг всегда говорят: «Это должно быть так, а это вот так». На деле же хз. Один из парней, которого включили в список, сидел в тюрьме (речь про ныне покойного барабанщика JP Dave Holland, которого включили в Зал Славы посмертно; вот сомнительная история его обвинения, кому интересно — прим.авт.), второй был в группе только два года (речь про барабанщика 70-х Les Binks, игравшего на классических релизах JP — прим.авт.). Если в список вносится человек, который пытался насиловать инвалида в коляске, — так, наверное, туда можно вообще всем?.. Я готов с этим жить, окей, но то, что мне даже не позвонили, просто-таки убивает. Даже не сказали типа «ты, конечно, не захочешь прийти, но все же спасибо за участие, за годы в команде». Но нет. Не позвонили. Более того, меня даже не упомянули на сцене».

Будем надеяться, покой, умиротворенность и дзен таки постигнут мужиков в KK’S PRIEST, и они просто будут получать удовольствие от того, что делают и выпускают, не обращая внимания, кто куда кого не позвал. Слушаем треки приближающегося релиза!

Количество просмотров: 171