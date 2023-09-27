KK’S PRIEST, Tim «Ripper» Owens: «Я был шокирован, что мне даже не позвонили от имени JUDAS PRIEST»Блог
После весьма недурного дебютника Sermons Of The Sinner KK’S PRIEST, ядром которого являются экс-джудаспристовцы K.K. Downing и Tim «Ripper» Owens, группа решила гнать свой хэви-метал паровоз на максималках (в конце концов, Даунингу будет 73, и с десяток лет после ухода из JP он профукал), так что буквально через пару дней будет представлен второй лонгплей The Sinner Rides Again. Любителям хэви приготовиться!
И вроде все у KK’S PRIEST хорошо: их всерьез принимают, на концерты приходят, слушают, ценят, однако непрекращающиеся (вестимо, не без провокаций журналистов) обидки и нападки на Роба и компанию в интервью несколько портят впечатление, а также не добавляют коллективу ощущения самодостаточности.
В ноябре JUDAS PRIEST были включены в Зал Славы рок-н-ролла, и Даунинг, которого, конечно же, пригласили выступить, не переставал ныть по всякому поводу. «А почему там столько попсарей? Это точно рок-н-ролл?» «С Робом я перекинулся несколькими словами, и то нехотя». «У нас была полная сегрегация: отдельные перелеты, отели, гримерки, ковровые дорожки. Вел себя дружелюбного только Richie Faulkner». «Все было как-то не так».
Риппер же, которого вообще не позвали, обиделся максимально, и в промо-интервью к будущему альбому эта тема до сих пор обсуждается больше, чем сам альбом.
«Я был шокирован, что мне даже не позвонили. Как оказалось, никаких правил игры не существует, хотя все вокруг всегда говорят: «Это должно быть так, а это вот так». На деле же хз. Один из парней, которого включили в список, сидел в тюрьме (речь про ныне покойного барабанщика JP Dave Holland, которого включили в Зал Славы посмертно; вот сомнительная история его обвинения, кому интересно — прим.авт.), второй был в группе только два года (речь про барабанщика 70-х Les Binks, игравшего на классических релизах JP — прим.авт.). Если в список вносится человек, который пытался насиловать инвалида в коляске, — так, наверное, туда можно вообще всем?.. Я готов с этим жить, окей, но то, что мне даже не позвонили, просто-таки убивает. Даже не сказали типа «ты, конечно, не захочешь прийти, но все же спасибо за участие, за годы в команде». Но нет. Не позвонили. Более того, меня даже не упомянули на сцене».
Будем надеяться, покой, умиротворенность и дзен таки постигнут мужиков в KK’S PRIEST, и они просто будут получать удовольствие от того, что делают и выпускают, не обращая внимания, кто куда кого не позвал. Слушаем треки приближающегося релиза!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 171
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Комментарии
Polaris:
Ei punk:
Такое же жидкое содержимое как пошло у них со второго альбома. Куча пустот, ленивого брынь-дрынь на басовых струнах, одних и тех же ходов, подложек винтовых из альбо�…
Дружище Христос:
Ветошь написал(а):
Ничего, скоро эти леваки так всех достанут, что получат новую волну радикальных правых.
Ой да хер там с два. Когда Европу наводнили мигран�…
Ветошь:
Ничего, скоро эти леваки так всех достанут, что получат новую волну радикальных правых.…
Ветошь:
ratfred:
Писюн с глазами написал(а):
Варг бы всех сжег, пхпххабля
Так а что мешает? Чего же не сожжет?
Надо больше подобострастия, молитв, жертв. И спички подсушить.…
Писюн с глазами:
коллапес написал(а):
метал-сцена уже (видимо) какое-то время напоминает сходку каких-то педо-нытиков, которые подобно нищим бардам — готовы хоть гей-гимны петь…
Юрий:
Дружище Христос написал(а):
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Deuce:
Другой Александр написал(а):
Deuce написал(а):
>что за свободу можно отдать свою жизнь
Окей. Пускай тогда твой Роберт приезжает и отдаёт свою жизнь. Не вопрос.
…
goremyka:
Хорошо пел парень. А его «уход» можно процитировать фразой : «Да… пропал дом»…
Другой Александр:
Deuce написал(а):
>что за свободу можно отдать свою жизнь
Окей. Пускай тогда твой Роберт приезжает и отдаёт свою жизнь. Не вопрос.
Я бы ему такой вариант пред…
Алексей:
нууууу, извиняться — не извиняться — это вопрос спорный, он был на эмоциях, это понятно, все остывают рано или поздно (особенно после смерти…
коллапес:
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