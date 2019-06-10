KK Downing о продаже легендарной гитары: «Родные начнут размышлять, чего бы я хотел, будь я жив»

KK Downing продолжает распродавать имущество: то на торги уходили песни JUDAS PRIEST, то вот еще в декабре за $189000 ушла его легендарная гитара Gibson Flying V 1967 года. Как память она, конечно, бесценна — но, признал музыкант, он ожидал выручить гораздо более скромную сумму. «Двадцать лет назад мне за нее предлагали $25000 наличными. Эта гитара пробывала на многих концертах, она долгие годы была моим основным инструментом — пока я не отправил ее в архив, понимая, что вещь стала слишком ценной для туров».

«Почему я ее продал? Просто мне — как, наверное, и многим другим людям — уже не кажется, что время на моей стороне. Мне 67 лет, будет 68. То есть почти 70. Это заставляет задуматься.

Я теряю друзей, и такие вещи происходят если не ежедневно, то… еженедельно. Люди уходят.

В иной мир отправился Лемми. Хороший человек Ронни. Многое происходит. Мы потеряли Винни Пола. Джефф Мантас из VENOM умер на операционном столе, но врачи смогли вернуть его.

Не то чтобы я, конечно, собирался отбросить сандали, но, возвращаясь к вопросу имущества, однажды ты начинаешь делать и обдумывать вещи, о которых публично не говорят.

Скажем, стоит ли озаботиться вопросом собственных похорон — или взвалить эту ношу на семью? Всякое такое. Так вот, войдя в сумрачную зону этих забот, я осознал, что владею массой вещей. А также, честно, если что-то внезапно случится, я считаю, что буду обузой. Поэтому нужно не допустить подобного, привести в порядок дела, разложить все по полкам. Не хочу, чтобы мои родные ссорились, решая, что продать, а что оставить как память.

Они начнут размышлять, чего бы я хотел, будь я жив. Так вот я предвосхищаю события — и сам решаю, что хочу сделать и что продать. Например, у меня невероятное количество гитар, большинство которых никак не используется. И вот их, я думаю, можно реализовывать — как актив, который в конечном итоге превращается в реальные деньги, становится наследством семьи в случае, если что-то случится».