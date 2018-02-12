Потери в JUDAS PRIEST: из-за болезни Glenn Tipton не будет выступать с группой вживую

У JUDAS PRIEST на подходе новый альбом и большой мировой тур — причем, судя по выложенным трекам из Firepower, британские ветераны еще не иссякли ни порохом в пороховницах, ни ягодами в ягодицах. Однако, к сожалению, выступать они будут теперь без великолепного Гленна Типтона: музыкант уже 10 лет страдает болезнью Паркинсона, и сейчас, на 71-м году жизни, это стало сильно ему мешать на концертах: в настоящий момент гитарист способен показывать привычно высокий класс лишь на несложных технически песнях.

«Я хочу, чтобы вы понимали: для JUDAS PRIEST жизненно важно продолжать выступать, а я из группы не ухожу, — написал Гленн, — просто роль моя теперь поменяется. Безусловно, если я буду чувствовать себя в силах снова выйти на сцену и взорвать зал «пристовскими» темами, я это сделаю! Так что, замечательные метал-маньяки, мы еще, возможно, увидимся».

Официальным же туровым гитаристом JUDAS PRIEST отныне становится продюсер группы и гитарист коллектива HELL Andy Sneap. Увы. Годы не щадят даже самых отважных бойцов.