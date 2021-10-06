Richie Faulkner из JUDAS PRIEST во время исполнения «Painkiller» пережил разрыв аорты

Richie Faulkner из JUDAS PRIEST во время исполнения «Painkiller» пережил разрыв аортыБлог
Оказывается, в позапрошлое воскресенье, последний день фестиваля Louder Than Life, когда я вместе с десятками тысяч металманов ликовала и прыгала под сет JUDAS PRIEST, кое-кому на сцене было совершенно невесело. Самый молодой участник коллектива, 41-летний Richie Faulkner в конце выступления группы, под победный «Painkiller» пережил разрыв аорты — расслаивающую аневризму, в результате которой стенка аорты может прорваться полностью и привести к гибели человека в результате массивной кровопотери. Именно это случилось с Ричи на сцене и, несмотря на то, что количество летальных исходов подобных аневризм составляет около 95%, он выжил.
«Металманьяки, — обратился сегодня музыкант к переживающей за него общественности, — я всегда был благодарен судьбе за предоставленные мне возможности. И всегда считал себя самым счастливым человеком на свете, ибо я играю любимую музыку в любимой группе для самых любимых людей по всему миру…
И на днях я получил еще один подарок судьбы: я выжил, и могу сейчас писать это все… Величайший дар.
Глядя на сценические съемки нашего выступления на фестивале Louder Than Life в Кентукки, я наблюдаю, как меняется мое лицо — обретая выражение замешательства и страдания во время исполнения «Painkiller». Именно тогда моя аорта прорвалась и кровь начала заполнять грудную клетку. Как потом сказал врач, в большинстве случаев люди с таким диагнозом не доезжают до госпиталя.
Но меня довезли. Я попал в местную больницу Rudd Heart & Lung Center — и был немедленно отправлен на операционный стол, на 10 с половиной часов. Все это время продолжалась операция на открытом сердце, и пять компонентов моей сердечно-сосудистой системы были заменены механическими компонентами. Так что теперь я буквально сделан из металла…
Все это могло закончиться совсем по-другому: из-за того, что фестиваль завершали METALLICA, у JUDAS PRIEST был всего часовой сет. А вот, думаю, если б мы играли полтора часа или больше — как долго я бы выстоял, прежде чем свалиться на месте? И вообще, случись все это не во время концерта, не на адреналиновом приходе, а где-то еще, выдержало ли бы тело до прибытия в госпиталь? Ну и находись чудесное спасительное лечебное заведение не в четырех милях от феста, а дальше… В общем, много вопросов.
Но не буду себя изводить ими — ведь, к счастью, я жив. И, повторюсь, благодарен судьбе — ведь, глядя на видео концерта сегодня, я вижу на сцене умирающего человека.
Посылаю всем лучи добра и любви — и надеюсь, что вскоре снова увижу вас в первых рядах на концертах».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
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