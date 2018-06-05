Права на 130 песен JUDAS PRIEST выставлены на продажу

JUDAS PRIEST сегодня открыли еврогастроли в поддержку Firepower (норвежский сетлист можно посмотреть тут), ну а пару недель назад богатеньким фанатам предоставилась возможность не только приобщиться к легендарному наследию группы, но и немного на нем заработать. А все потому, что KK Downing в прошлом году прогорел, вложившись в гольф-курорт класса люкс.

План был, в общем, амбициозный: отойдя от дел музыкальных и вернувшись на малую родину, в живописное графство Шропшир, Ken Downing собрал свои миллионы и вложился в поместье под названием Astbury Hall, решив превратить его в высококлассный гольф-курорт, достойный однажды принять крупнейшее и престижнейшее соревнование — Открытый чемпионат Великобритании по гольфу. Однако на этапе строительства отеля что-то пошло не так. И прошлой осенью бизнес, столкнувшись с давлением крупных корпораций, разорился. А поместье — включая дом Даунинга и поле для гольфа — было продано за $13.5 миллионов новым владельцам.

Более того: арбитражные управляющие также выставили на продажу долю музыканта (а также одного из «пристовских» основателей) в музыкальном каталоге JP, включая такие хиты, как «You’ve Got Another Thing Comin'», «Breaking The Law», «Living After Midnight» и «Painkiller». По их заверениям, ежегодная прибыль от 130 песен из доли Даунинга составляет порядка $400 000, и, в общем, это очень выгодное вложение. В отличие от, хм, поля для гольфа. Хотя Кен, говорят, не сдается — и все еще надеется вернуть свою гольф-мечту, несмотря на долги.