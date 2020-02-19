JUDAS PRIEST будет выступать в двух составах

K.K. Downing, который в прошлые годы все усиленно продавал: то песни JUDAS PRIEST, то свои гитары, — в 2020-м мог бы сбывать поклонницам свои трусики или писать биографии и признаваться, что убил соседку-старушку за рубль на репточку. Но он сделал хуже. Он… собрал свой JUDAS PRIEST.

Понятно, все это видели и не раз, от ПЕСНЯРОВ и ИВАНУШЕК до QUEENSRŸCHE, ENTOMBED, VENOM и прижизненных трибьютов MORBID ANGEL. Тем не менее, при каждой подобной новости хочется отыскать и сжечь к едрене фене тот экскаватор, коим музыканты понижают уровень днища. Своего личного и общемузыкального мирового.

Итак, 68-летний гитарист, который в 2011-м бросил «пристов», собрал группу бывших: вокалиста Tim «Ripper» Owens, драммера Les Binks — и назвал это KK’S PRIEST. Сейчас коллектив готовится к турне и даже пишет какие-то новые песни. «Для меня появление KK’S PRIEST было неминуемым и жизненно необходимым, — написал Даунинг, — спрос со стороны фэнов всего мира огромен, равно как и уровень поддержки моих начинаний. Я чувствую: я принадлежу этому миру, миру истинного саунда и классических песен JUDAS PRIEST, которые собираюсь совместить с новыми, цельнометаллическими треками. Все это вы можете ожидать от гастролей KK’S PRIEST».