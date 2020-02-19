JUDAS PRIEST будет выступать в двух составах

K.K. Downing, который в прошлые годы все усиленно продавал: то песни JUDAS PRIEST, то свои гитары, — в 2020-м мог бы сбывать поклонницам свои трусики или писать биографии и признаваться, что убил соседку-старушку за рубль на репточку. Но он сделал хуже. Он… собрал свой JUDAS PRIEST.

KKDowningПонятно, все это видели и не раз, от ПЕСНЯРОВ и ИВАНУШЕК до QUEENSRŸCHE, ENTOMBEDVENOM и прижизненных трибьютов MORBID ANGEL. Тем не менее, при каждой подобной новости хочется отыскать и сжечь к едрене фене тот экскаватор, коим музыканты понижают уровень днища. Своего личного и общемузыкального мирового.

Итак, 68-летний гитарист, который в 2011-м бросил «пристов», собрал группу бывших: вокалиста Tim «Ripper» Owens, драммера Les Binks — и назвал это KK’S PRIEST. Сейчас коллектив готовится к турне и даже пишет какие-то новые песни. «Для меня появление KK’S PRIEST было неминуемым и жизненно необходимым, — написал Даунинг, — спрос со стороны фэнов всего мира огромен, равно как и уровень поддержки моих начинаний. Я чувствую: я принадлежу этому миру, миру истинного саунда и классических песен JUDAS PRIEST, которые собираюсь совместить с новыми, цельнометаллическими треками. Все это вы можете ожидать от гастролей KK’S PRIEST».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Батхед 19.02.2020 в 08:20

    в Зниче херова туча народу переиграла, можнго 5 составов ещё собрать.

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  2. Diamond 19.02.2020 в 10:35

    Кен явно ждал, что его позовут назад, когда Типтон заболел. Когда этого не случилось, явно был расстроен… А так, вероятно, не хватает ему того ощущения, когда ты стоишь на сцене перед благодарной публикой и играешь крутые песни)). Вряд ли его проект станет реальной альтернативой пристам, но я бы при случае сходил и посмотрел

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  3. Sonne 19.02.2020 в 22:03

    Там, по бывшим покопать, ещё пару трупп можно собрать. Ветеранов джудасприста

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  4. Ad Noctum 20.02.2020 в 00:32

    Sonne написал(а):
    Там, по бывшим покопать, ещё пару трупп можно собрать. Ветеранов джудасприста

    Если только шоу пожилых барабанщиков. И то, Дэйв Холланд уже «того».

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