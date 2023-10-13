judas priest power trip
13.10.2023

Премьера: новый сингл JUDAS PRIEST «Panic Attack»

Новинки и новости

8 марта, в подарок вообще всем, JUDAS PRIEST выпускают девятнадцатый альбом Invincible Shield. И уже есть сингл «Panic Attack»!

Теплый, ламповый, бойкий, с добротный душком 80-х… и голосом Роба, как будто б в 80-х и оставшимся. А также, как последнюю тысячу лет, умеют «присты», с цепким припевом, который надолго закручивается в голове, стоит хотя б единожды запустить. Одним словом — пока что все хорошо!

Richie Faulkner: «Меня постоянно спрашивают про новую музыку, чего ждать. Будет ли это новый Painkiller? Или новый еще кто-то там?.. Не знаю, может, когда-то группа и повторялась, но за то время, пока я в ней числюсь, никто ни разу не пытался перезаписать заново то, что уже было. Всегда приделывали новому детищу собственные ноги. Поэтому… я не буду проводить параллели. Отмечу только, что новый диск получился более прогрессивным по сравнению с Firepower — но при этом не без агрессивного привкуса, в духе, скажем, Killing Machine«.

Количество просмотров: 64

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *