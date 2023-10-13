Премьера: новый сингл JUDAS PRIEST «Panic Attack»Новинки и новости
8 марта, в подарок вообще всем, JUDAS PRIEST выпускают девятнадцатый альбом Invincible Shield. И уже есть сингл «Panic Attack»!
Теплый, ламповый, бойкий, с добротный душком 80-х… и голосом Роба, как будто б в 80-х и оставшимся. А также, как последнюю тысячу лет, умеют «присты», с цепким припевом, который надолго закручивается в голове, стоит хотя б единожды запустить. Одним словом — пока что все хорошо!
Richie Faulkner: «Меня постоянно спрашивают про новую музыку, чего ждать. Будет ли это новый Painkiller? Или новый еще кто-то там?.. Не знаю, может, когда-то группа и повторялась, но за то время, пока я в ней числюсь, никто ни разу не пытался перезаписать заново то, что уже было. Всегда приделывали новому детищу собственные ноги. Поэтому… я не буду проводить параллели. Отмечу только, что новый диск получился более прогрессивным по сравнению с Firepower — но при этом не без агрессивного привкуса, в духе, скажем, Killing Machine«.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 64
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Комментарии
m8ng8l:
> И не собираемся выезжать на сцену на танке
А надо бы. Глядишь, и такой бесполезный жанр как симфо-метал опять зауважают.…
m8ng8l:
atr:
Дружище Христос написал(а):
PF переоценены.
но при этом свою нишу внимания занимают.…
Алексей Данилов:
Дружище Христос:
T.Lo:
Как не крути, а самые известные хиты Пинк Флойда, это не Сид
а Роджер……
Deuce:
Кто-то сравнил перезапись с работами Леонарда Коэна. Вот хохма-то……
Алексей:
блин, первая часть была прикольной — не пушка, но вполне доставила на разок)))
будет обидно, если вторая обломится, но скрестим пальцы!…
Алексей:
Ad Noctum:
Lelik написал(а):
Как только Уотерс не поддержал политику европейской компартии
Забавно, но с северо-восточных окраин этой самой Европы как раз-таки види…
Ветошь:
Чё там они, на бирже труда уже? Или шансон поют по переходам?…
Ветошь:
Вот кстати, альбом действительно чОткий, только название группы убогое.…
Ветошь:
Merzbow написал(а):
Боже, забери Уотерса и верни Барретта.
Ельцина! и Горшка!…
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