Rob Halford: «В некоторых странах таких, как я, сбрасывают с крыши»

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией: именно в этот день в 1990 году гомосексуальность была исключена из Международной классификации болезней. «Я вырос в обществе, в котором наши права ущемлялись, — да и, во многом, по-прежнему ущемляются сегодня», — рассуждает Rob Halford, один из самых уважаемых гомосексуалов метала.

геи Rob Halford «Будучи ребенком и впервые осознав свои предпочтения… хотя нет, едва ли ориентация — предпочтение. Это не выбор. Это часть тебя. Я такой, каков есть. Так вот, пока я рос, был тинейджером, а затем перешел в период 20-30-летия, все время думал, что дальше станет лучше. Но не стало. Америка по-прежнему далека до установления равноправия. Моя родина тоже далека. А в некоторых странах таких, как я, сбрасывают с крыши. Или вешают — просто за то, что мы остаемся собой.

Несправедливость творится по отношению к гомосексуальным людям — так же, как по отношению к цветным; к тем, кто придерживается «неправильных» религиозных взглядов. Мир безумен, разве не так? Хотя, казалось бы, к этому времени уже можно было во всем разобраться; принять других и себя, как есть; жить и позволить жить остальным. Любить друг друга. Понимать друг друга. Жизнь коротка».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ad Noctum 18.05.2018 в 08:47

    Интересно, доживу ли я до времён, когда из этого классификатора болезней исключат, скажем, эболу? А что, ведь жрать сырые обезяньи мозги — это культурные особенности местных афроафриканцев, и эбола — их неизбежные последствия.
    И вообще, надо запретить вакцины и антибиотики, потому что это геноцид и нетерпимость по отношению к культурным особенностям вирусов. А вибрионы вируса ВИЧ должны обладать преимуществом при устройстве на руководящие должности, потому что ретровирусы с момента своего появления на свет ущемляются фактом существования ДНК-носителей.

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  2. Mazay 18.05.2018 в 09:43

    Ad Noctum написал(а):
    Интересно…

    дэбил

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  3. Barmaley 18.05.2018 в 13:20

    А по мне так все справедливо
    Если хочешь лупиться в очко
    Будь готов получить по ебалу
    От меня,или скажем Кличко

    >>>
  4. sopor666 18.05.2018 в 14:13

    Barmaley написал(а):
    А по мне так все справедливо
    Если хочешь лупиться в очко
    Будь готов получить по ебалу
    От меня,или скажем Кличко


    Да ты прям гЯрой,а что Кличко обязательно звать,думаешь наваляют тебе гендерные предатели.

    >>>
  5. Пушкин 18.05.2018 в 14:19

    Снова чувство тоски меня гложет:
    Посреди местных сайтов полей
    Со стишками заткнуться не может Заебавший всех нас Бармалей

    >>>
  6. Пушкин 18.05.2018 в 14:45

    В новостях, безо всякой системы,
    И в комментах, без всякого толку,
    Говнорифмой на разные темы
    Бармалей всё пиздит без умолку

    И не может он остановиться.
    Легче, братцы, запрыгнуть в болото
    И зловонной водицей напиться
    Чем внимать пиздежу Бармаглота!

    >>>
  7. Polaris 18.05.2018 в 15:04

    Если бы так всё было круто и если бы все подобные товарищи вели себя как Роберто.

    Иногда (ИНОГДА) приходит на ум вопрос. А не это ли чувство притеснения помогло ему оформить себя таким крутым мега-певцом?

    >>>
  8. Лермонтов 18.05.2018 в 15:04

    Раздавать пиздюли в интернетах
    Это просто — не жмется очко
    Благо что у диванных боксеров
    Лишь IQ только как у Кличко

    >>>
  9. Diamond 18.05.2018 в 15:51

    Честно говоря, думал, что в данной теме развернется нехилый срачЪ, однако же тут прям-таки поэтическая дуэль!

    >>>
  10. Vuddy 18.05.2018 в 16:00

    Зашел и тут же охуел с того,
    Как здорово преобразились металсрачи!
    Лицезрееть привык летящее друг в друга тут говно,
    А давече в стихах идет говно раздача.

    >>>

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