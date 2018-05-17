Rob Halford: «В некоторых странах таких, как я, сбрасывают с крыши»

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией: именно в этот день в 1990 году гомосексуальность была исключена из Международной классификации болезней. «Я вырос в обществе, в котором наши права ущемлялись, — да и, во многом, по-прежнему ущемляются сегодня», — рассуждает Rob Halford, один из самых уважаемых гомосексуалов метала.

«Будучи ребенком и впервые осознав свои предпочтения… хотя нет, едва ли ориентация — предпочтение. Это не выбор. Это часть тебя. Я такой, каков есть. Так вот, пока я рос, был тинейджером, а затем перешел в период 20-30-летия, все время думал, что дальше станет лучше. Но не стало. Америка по-прежнему далека до установления равноправия. Моя родина тоже далека. А в некоторых странах таких, как я, сбрасывают с крыши. Или вешают — просто за то, что мы остаемся собой.

Несправедливость творится по отношению к гомосексуальным людям — так же, как по отношению к цветным; к тем, кто придерживается «неправильных» религиозных взглядов. Мир безумен, разве не так? Хотя, казалось бы, к этому времени уже можно было во всем разобраться; принять других и себя, как есть; жить и позволить жить остальным. Любить друг друга. Понимать друг друга. Жизнь коротка».