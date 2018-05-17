Rob Halford: «В некоторых странах таких, как я, сбрасывают с крыши»

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией: именно в этот день в 1990 году гомосексуальность была исключена из Международной классификации болезней. «Я вырос в обществе, в котором наши права ущемлялись, — да и, во многом, по-прежнему ущемляются сегодня», — рассуждает Rob Halford, один из самых уважаемых гомосексуалов метала.
«Будучи ребенком и впервые осознав свои предпочтения… хотя нет, едва ли ориентация — предпочтение. Это не выбор. Это часть тебя. Я такой, каков есть. Так вот, пока я рос, был тинейджером, а затем перешел в период 20-30-летия, все время думал, что дальше станет лучше. Но не стало. Америка по-прежнему далека до установления равноправия. Моя родина тоже далека. А в некоторых странах таких, как я, сбрасывают с крыши. Или вешают — просто за то, что мы остаемся собой.
Несправедливость творится по отношению к гомосексуальным людям — так же, как по отношению к цветным; к тем, кто придерживается «неправильных» религиозных взглядов. Мир безумен, разве не так? Хотя, казалось бы, к этому времени уже можно было во всем разобраться; принять других и себя, как есть; жить и позволить жить остальным. Любить друг друга. Понимать друг друга. Жизнь коротка».
Интересно, доживу ли я до времён, когда из этого классификатора болезней исключат, скажем, эболу? А что, ведь жрать сырые обезяньи мозги — это культурные особенности местных афроафриканцев, и эбола — их неизбежные последствия.
И вообще, надо запретить вакцины и антибиотики, потому что это геноцид и нетерпимость по отношению к культурным особенностям вирусов. А вибрионы вируса ВИЧ должны обладать преимуществом при устройстве на руководящие должности, потому что ретровирусы с момента своего появления на свет ущемляются фактом существования ДНК-носителей.
Ad Noctum написал(а):
Интересно…
дэбил
А по мне так все справедливо
Если хочешь лупиться в очко
Будь готов получить по ебалу
От меня,или скажем Кличко
Barmaley написал(а):
А по мне так все справедливо
Если хочешь лупиться в очко
Будь готов получить по ебалу
От меня,или скажем Кличко
Да ты прям гЯрой,а что Кличко обязательно звать,думаешь наваляют тебе гендерные предатели.
Снова чувство тоски меня гложет:
Посреди местных сайтов полей
Со стишками заткнуться не может Заебавший всех нас Бармалей
В новостях, безо всякой системы,
И в комментах, без всякого толку,
Говнорифмой на разные темы
Бармалей всё пиздит без умолку
И не может он остановиться.
Легче, братцы, запрыгнуть в болото
И зловонной водицей напиться
Чем внимать пиздежу Бармаглота!
Если бы так всё было круто и если бы все подобные товарищи вели себя как Роберто.
Иногда (ИНОГДА) приходит на ум вопрос. А не это ли чувство притеснения помогло ему оформить себя таким крутым мега-певцом?
Раздавать пиздюли в интернетах
Это просто — не жмется очко
Благо что у диванных боксеров
Лишь IQ только как у Кличко
Честно говоря, думал, что в данной теме развернется нехилый срачЪ, однако же тут прям-таки поэтическая дуэль!
Зашел и тут же охуел с того,
Как здорово преобразились металсрачи!
Лицезрееть привык летящее друг в друга тут говно,
А давече в стихах идет говно раздача.