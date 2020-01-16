Richie Faulkner в обиде на Rock And Roll Hall Of Fame: «Не включить JUDAS PRIEST — это какая-то шутка»

Rock And Roll Hall Of Fame — место, в которое музыканты не очень рвутся (на словах). Но очень обижаются, если не попадают. В выдвиженцах 2020 значились следующие артисты: Pat Benatar, DAVE MATTHEWS BAND, JUDAS PRIEST, KRAFTWERK, NINE INCH NAILS, DEPECHE MODE, THE DOOBIE BROTHERS, MC5, MOTÖRHEAD, Whitney Houston, Todd Rundgren, THE NOTORIOUS B.I.G., RUFUS FEATURING CHAKA KHAN, T. REX, SOUNDGARDEN, THIN LIZZY — некоторые из которых столь славны, что даже пришлось погуглить.

Richie FaulknerСогласно голосованию, устроенному среди меломанов, пятерка наиболее достойных кандидатов выглядела так: DAVE MATTHEWS BAND (с большим отрывом), Pat Benatar, THE DOOBIE BROTHERS, SOUNDGARDEN, JUDAS PRIEST. А вот кого в мае официально введут в Зал Славы: DEPECHE MODE, THE DOOBIE BROTHERS, Whitney Houston, NINE INCH NAILS, THE NOTORIOUS B.I.G., T. REX. Узнав об этом, гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner расстроился.

«Никакого доверия этому Залу Славы. Они его никогда не заслуживали. JUDAS PRIEST в музыке 50 лет и продолжают ее создавать, ездить по миру и играть перед фэнами. Это и есть признание. Организации вроде Rock Hall были основаны на том, что создавали JP и подобные группы, и не быть принятыми до сих пор — это какая-то шутка.

Хотите называть себя залом славы РОКА, ну так начните с РОК-основ (во всех проявлениях). Заложите фундамент на наследии братьев и сестер по сцене, которые создавали и развивали любимый стиль, способствовали эволюции музыки. Иначе зачем это все?»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 16.01.2020 в 16:04

    Да пусть свой зал славы сделают, с блэкджеком, Лемми и без Хьюстон

    >>>

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