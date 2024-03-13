Альбом марта: JUDAS PRIEST «Invincible Shield»

Трудно представить, но между первым альбомом JUDAS PRIEST Rocka Rolla и новым Invincible Shield прошло пятьдесят лет! Однако старина (точнее, четыре старины, считая Scott Travis, который в группе уже 35 лет) все еще тут, и все еще способны на отличные диски. Firepower был бодр и хитов; Invincible Shield немного другой, однако так же узнаваемо «пристовский», простой, задорный и броский, и если не целиком (какие-то проходные и чрезмерно предсказуемые вещи все-таки есть), но его действительно хочется переслушивать.

К счастью, старея, JUDAS PRIEST не ударился в графоманию, заумность, эксперименты, желание вывернуться напоследок из кожи и удивить поседевших фанатов (да, я по-прежнему не люблю Nostradamus со всеми его эпичностями-симфоничностями) — и формулы, которые работали двадцать-тридцать-сорок лет назад, работают до сих пор. JUDAS PRIEST — про безвременье, про старых мальчишек с до сих пор горящими хэви-металом глазами, про ностальгию без нафталинового налета — ибо то, что живо, в консервации не нуждается.

Rob: «Мы записывали этот диск в разных местах. Немного — дома в Британии, немного — в Нэшвилле, а частично — в адовом огне Финикса. Когда на улице температура достигает 48 по Цельсию, то прям ощущаешь, как внутри закипает метал. Но мы в любом случае стараемся выдать лучший британский хэви, на который только способны, и мы гордимся полученным результатом — как гордимся всем, что так или иначе составляет славную жизнь JUDAS PRIEST».

Альбом целиком (ко всем трекам доступны клипы или лирик-видео) можно послушать, например, здесь.

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