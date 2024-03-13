Альбом марта: JUDAS PRIEST «Invincible Shield»Блог
Трудно представить, но между первым альбомом JUDAS PRIEST Rocka Rolla и новым Invincible Shield прошло пятьдесят лет! Однако старина (точнее, четыре старины, считая Scott Travis, который в группе уже 35 лет) все еще тут, и все еще способны на отличные диски. Firepower был бодр и хитов; Invincible Shield немного другой, однако так же узнаваемо «пристовский», простой, задорный и броский, и если не целиком (какие-то проходные и чрезмерно предсказуемые вещи все-таки есть), но его действительно хочется переслушивать.
К счастью, старея, JUDAS PRIEST не ударился в графоманию, заумность, эксперименты, желание вывернуться напоследок из кожи и удивить поседевших фанатов (да, я по-прежнему не люблю Nostradamus со всеми его эпичностями-симфоничностями) — и формулы, которые работали двадцать-тридцать-сорок лет назад, работают до сих пор. JUDAS PRIEST — про безвременье, про старых мальчишек с до сих пор горящими хэви-металом глазами, про ностальгию без нафталинового налета — ибо то, что живо, в консервации не нуждается.
Rob: «Мы записывали этот диск в разных местах. Немного — дома в Британии, немного — в Нэшвилле, а частично — в адовом огне Финикса. Когда на улице температура достигает 48 по Цельсию, то прям ощущаешь, как внутри закипает метал. Но мы в любом случае стараемся выдать лучший британский хэви, на который только способны, и мы гордимся полученным результатом — как гордимся всем, что так или иначе составляет славную жизнь JUDAS PRIEST».
Альбом целиком (ко всем трекам доступны клипы или лирик-видео) можно послушать, например, здесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 217
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Альбом марта: JUDAS PRIEST «Invincible Shield»
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Комментарии
Другой Александр:
zly написал(а):
Всё гораздо хуже чем ты думаешь. Попробуй поговорить с окружающими — эта биомасса выдаст что-нибудь из этих товарищей.
Чувак, что ты можешь з�…
Юрий:
Согласен , всё чинно и важно , без новомодных свистоперделок , метал в чистом виде., так как должно быть. Accept , с их последним на данный момент высером , них пример мож�…
zly:
Другой Александр написал(а):
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.
А я думал мы стобой тол…
Другой Александр:
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.
А я думал мы стобой только-что попрощались)
Ага, т…
zly:
Другой Александр написал(а):
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Другой Александр:
дк написал(а):
жене свой советы давать будешь!
с ней же можешь и письками померяться: я смотрю, фиксация («презик») у тебя имеется.
Ты чёт намудрил с писькам�…
Другой Александр:
zly написал(а):
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Мне там и не поступало никаких предложений
В дупло иди.
И тебе всего хорошего)…
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Другой Александр написал(а):
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Другой Александр написал(а):
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Anastasiya:
Другой Александр:
Reign in Blood — Missa Pro Defunctis
Лютое блэк рубилово с примесью трэш/дэта.
https://reigninblood.bandcamp.com/album/missa-pro-defunctis…
Согласен , всё чинно и важно , без новомодных свистоперделок , метал в чистом виде., так как должно быть. Accept , с их последним на данный момент высером , них пример можно брать. ;)