Jesper Strömblad, THE HALO EFFECT: «Я всегда был пессимистом»Блог
THE HALO EFFECT, тот самый «IN FLAMES здорового человека«, выпустивший в 2022-м нашумевший альбом Days Of The Lost, этой весной реализовал сингл «Path Of Fierce Resistance» и в настоящий момент катается по Америке. А затем гонит в Австралию. Вот только Jesper Strömblad пока еще недостаточно готов к таким путешествиям.
Mikael Stanne: «Не думаю, что Jesper полетит с нами так далеко. Путешествия для него — большая проблема. Хотелось бы, конечно, кататься и играть вместе; я думаю, что это было бы круто, но… посмотрим. Сам он хочет ездить с нами в турне, но при этом также понимает, что для человека с серьезной зависимостью 25-часовой перелет и прочее сопутствующее — не самая безопасная обстановка. Однако будем наблюдать».
Поэтому у группы всегда на подхвате Patrik Jensen из THE HAUNTED — на случай, если снова начнется, и Jesper будет не в состоянии не только гастролировать, но и играть более близкие к дому концерты.
В прошлом году Strömblad поделился: «У меня развилась своего рода депрессия. Случается, что я правда хочу что-то делать, но не могу. Просто не в состоянии. Звучит странно, но так себя проявляет болезнь. Поэтому я никогда не могу с уверенностью сказать: «О, через две недели у нас концерт. Отлично, буду там!» Я просто не знаю. Может, тот день будет для меня «хорошим», и я смогу выступить. А может, нет. Не могу этого гарантировать. Поэтому адаптируюсь к новой жизни постепенно, перепрошиваю себя. И этот путь еще не пройден полностью. Но у меня хорошие доктора, они помогают двигаться дальше.
Я всегда был пессимистом. И сейчас пытаюсь поменяться. Мол, зачем просыпаться по утрам с мыслью, что будущий день будет хреновым? Почему? Нужно наоборот, настраивать себя, что он будет отличным. Нужно поменять образ мыслей, чтобы избавиться от депрессии.
К такому состоянию, депрессии, меня привел алкоголизм, и это болезнь. Мне не стыдно говорить об этом. Такое может случиться с каждым, в любой момент. И если я буду честен, буду рассказывать людям свою историю, то, возможно, однажды какой-то парень задумается: так, мол, стоп, у меня проблема с бухлом. Или с наркотиками. Для человека с аддикцией, который вынужденно пребывает в завязке, это огромная работа, полноценная ежедневная работа на целый день. И я, правда, очень от нее устал».
Таков вот путь. И его борьба. И сопротивление.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
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