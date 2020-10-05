Tommy Lee празднует год трезвости: «До этого я выпивал по 2 галлона водки в день». Что???

Tommy Lee, отметивший буквально позавчера 58-й день рождения, рассказал невероятные вещи о своем алкогольном прошлом. Которое, к слову, закончилось всего год назад — после долговременных запоев от скуки. «Не знаю, всегда я теперь буду трезв или нет. Но на сегодняшний день водяру не пью».

«Я вел себя безумно, — поведал в недавнем интервью Томми, — хотя и раньше случались перерывы, по четыре года трезвости кряду, например. Когда решал: хочу вести нормальную жизнь, перестать заниматься идиотизмом. Но затем в какой-то момент менял свое мнение. Типа — блин, все, с меня хватит. Давайте снова веселиться, бухать, упарываться и творить дичь!

Например, в последний раз триггером стало сидение дома. Закончился тур MÖTLEY CRÜE, появилось много свободного времени, я стал бездельничать. Не делать вообще ничего. Кроме как, конечно, крутиться вокруг запасов бухла и бухать.

Дело поехало-закрутилось, и не заметил, как процесс зашел слишком далеко. В полный мрак. Когда я начинал пить просто со скуки. Просыпался с утра — и наливал водки, скрасив ее каплей клюквенного сока или лимонада. Я тогда выпивал два галлона — не пинты, не кварты, а полновесных два галлона водки. В день. (Простой пересчет показывает: это 7.57 литра в день! Такое вообще возможно для человека сильно за полтинник, весом около 80 кг? — авт.) Это сумасшествие.

Но самое странное, что когда я ходил на медицинское обследование, доктор не нашел аномалий в печени. «Не знаю, в чем тут дело, но она в прекрасном состоянии. Ты суперздоров. Вообще, из чего ты сделан, что так хорошо сохранился?»

Тем не менее, в какой-то момент я осознал, что если продолжу в том же духе, то, наверное, сдохну. А еще возникло ощущение, что у меня выработался какой-то иммунитет по отношению к спиртному, из-за чего я получил возможность пить реально много, без остановки. Наверное, это хреновый признак. Наверное, пора нажать на тормоза. Так что вот, год назад я отправился на реабилитацию — чему немало поспособствовала супруга Brittany Furlan. Ее тоже пугало мое пристрастие — не в плане, что я становился буйный или вроде того, ничего подобного — просто в какой-то момент она начала опасаться, что проснется, а я не дышу. Спился и умер. В конце концов, ее беспокойство и заставило меня искать профессиональную помощь. Во всяком случае, на какое-то время».

Не знаю, как это связано с трезвостью, но в середине октября у Томми выходит сольник Andro.

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