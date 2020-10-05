Tommy Lee празднует год трезвости: «До этого я выпивал по 2 галлона водки в день». Что???Блог
Tommy Lee, отметивший буквально позавчера 58-й день рождения, рассказал невероятные вещи о своем алкогольном прошлом. Которое, к слову, закончилось всего год назад — после долговременных запоев от скуки. «Не знаю, всегда я теперь буду трезв или нет. Но на сегодняшний день водяру не пью».
«Я вел себя безумно, — поведал в недавнем интервью Томми, — хотя и раньше случались перерывы, по четыре года трезвости кряду, например. Когда решал: хочу вести нормальную жизнь, перестать заниматься идиотизмом. Но затем в какой-то момент менял свое мнение. Типа — блин, все, с меня хватит. Давайте снова веселиться, бухать, упарываться и творить дичь!
Например, в последний раз триггером стало сидение дома. Закончился тур MÖTLEY CRÜE, появилось много свободного времени, я стал бездельничать. Не делать вообще ничего. Кроме как, конечно, крутиться вокруг запасов бухла и бухать.
Дело поехало-закрутилось, и не заметил, как процесс зашел слишком далеко. В полный мрак. Когда я начинал пить просто со скуки. Просыпался с утра — и наливал водки, скрасив ее каплей клюквенного сока или лимонада. Я тогда выпивал два галлона — не пинты, не кварты, а полновесных два галлона водки. В день. (Простой пересчет показывает: это 7.57 литра в день! Такое вообще возможно для человека сильно за полтинник, весом около 80 кг? — авт.) Это сумасшествие.
Но самое странное, что когда я ходил на медицинское обследование, доктор не нашел аномалий в печени. «Не знаю, в чем тут дело, но она в прекрасном состоянии. Ты суперздоров. Вообще, из чего ты сделан, что так хорошо сохранился?»
Тем не менее, в какой-то момент я осознал, что если продолжу в том же духе, то, наверное, сдохну. А еще возникло ощущение, что у меня выработался какой-то иммунитет по отношению к спиртному, из-за чего я получил возможность пить реально много, без остановки. Наверное, это хреновый признак. Наверное, пора нажать на тормоза. Так что вот, год назад я отправился на реабилитацию — чему немало поспособствовала супруга Brittany Furlan. Ее тоже пугало мое пристрастие — не в плане, что я становился буйный или вроде того, ничего подобного — просто в какой-то момент она начала опасаться, что проснется, а я не дышу. Спился и умер. В конце концов, ее беспокойство и заставило меня искать профессиональную помощь. Во всяком случае, на какое-то время».
Не знаю, как это связано с трезвостью, но в середине октября у Томми выходит сольник Andro.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 422
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Tommy Lee празднует год трезвости: «До этого я выпивал по 2 галлона водки в день». Что???
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У меня сначала были сомнения в том, 2 галлона это 7.57 литра, думал, может есть разные галлоны для жидкостей и твердой субстанции, но погуглил, все верно — 1 галлон США равен 3.785411784 литрам
7 с половиной литров водки в день — хз как такое возможно
А его фамилия по батюшке случайно не Троцкий? )))
по 2 галлона пива (4,5-5 градусов) в день и через 8-10 дней достойная абстиненция с тремором, звуковыми галлюцинациями, жуткой тошнотой, чувством паники и страха (безпричинной), бессоницей, а точнее невозможностью заснуть вообще хотя бы на 20 минут повышенным АД и сердцебиением со скоростью стрельбы станкового пулемёта, это да примеров куча, и это в 35. А по 2 галлона водки в день это прмая алкогольная интоксикация и смерть, даже если пить 50-летний коньяк. Вывод: с печенью у данного гражданина может и нормально, а вот с головой не совсем, если задвигает такой, мягко говоря, пиздёж взрослым людям, а не впаривает байки в детском саду. Хотя знаю одного гражданина (ему Маск Теслу подарил) так там пиздёж ещё похлеще, наверное галлонов по 5 в день тянет, не меньше!
николай написал(а):
по 2 галлона пива (4,5-5 градусов) в день и через 8-10 дней достойная абстиненция с тремором, звуковыми галлюцинациями, жуткой тошнотой, чувством паники и страха (безпричинной), бессоницей, а точнее невозможностью заснуть вообще хотя бы на 20 минут повышенным АД и сердцебиением со скоростью стрельбы станкового пулемёта, это да примеров куча, и это в 35. А по 2 галлона водки в день это прмая алкогольная интоксикация и смерть, даже если пить 50-летний коньяк. Вывод: с печенью у данного гражданина может и нормально, а вот с головой не совсем, если задвигает такой, мягко говоря, пиздёж взрослым людям, а не впаривает байки в детском саду. Хотя знаю одного гражданина (ему Маск Теслу подарил) так там пиздёж ещё похлеще, наверное галлонов по 5 в день тянет, не меньше!
А это супер агромонстр, он всё может!!!
10 батлов по 0.7 в день, в теории, можно выжрать вдвоем. Если водка хорошая, да под закуску. Но одному и на постоянной основе — это пиздежь.
Что тут ещё сказать… Если б я имел коня — это был бы номер.. :)
Ветошь написал(а):
10 батлов по 0.7 в день, в теории, можно выжрать вдвоем. Если водка хорошая, да под закуску. Но одному и на постоянной основе — это пиздежь.
Имею опыт в этом деле
3,5 литра на одного нереально даже под хорошую закуску, после литра уже не контролируешь себя, короткое время активности и вырубаешься, я вот максимум мог 1,5 и то по молодости, сейчас литра хватает Есть люди с хорошей генетикой и колоссальным здоровьем, которые могут 2 или 3 литра выпить, но больше не верю, пиздеж