STONE SOUR, Josh Rand о психическом здоровье: «Я опустился ниже некуда»

Не знаю, скучает ли кто по группе STONE SOUR, которая впала в кому и пару лет назад взяла паузу на неопределенное время, но недавно в соцсетях объявился гитарист Josh Rand с рассказом, чем он занимался в последнее время. Как лечился от зависимостей, сходил с ума, а потом лечился от того, что сходит с ума.

«Я довольно давно ничего не писал. Так вот, хочу поделиться, что уже все хорошо, я жив и в порядке.

В 2023 году я прошел сразу два лечебных пути: один к психическому здоровью, другой к физическому.

В 2018-м я решил бросить таблетки и алкоголь (музыкант тогда понял, что попал в серьезную зависимость, которая мешает выступать и вообще адекватно взаимодействовать с миром; он восемь лет бесконтрольно принимал ксанакс, который врачи когда-то прописали от аэрофобии; к тому же ежедневно выпивал, почти постоянно пребывая в состоянии опьянения — прим.авт.), и моя психика пошла под откос. Новообретенная трезвость обнажила массу негативного дерьма, скопившегося в голове, — дерьмо, которое раньше я глушил химией. К концу 2019-го я уже с трудом себя контролировал. Эмоции били через край: если положительные — то до самого потолка, если отрицательные — то до днища. Хотя положительных почти не бывало. Я перестал быть самим собой, в плохом смысле слова. Я опустился ниже некуда.

В 2020-м, после ряда эпизодов того, что называют «прерывистым взрывным расстройством», стало очевидно, что нужна профессиональная помощь. И, при поддержке жены, я пошел на терапию. Честно могу сказать по этому поводу: лечение полностью изменило мою жизнь, я продолжаю посещать сеансы, и вообще обратиться к психотерапии было одним из лучших решений за всю мою биографию.

С физической же стороны — я годами страдал от боли в спине, которая, казалось, не прекратится вообще никогда. В марте этого года боль была такова, что я едва поднимался с постели. Седалищный нерв доставлял жуткие мучения. Так, в конце августа я лег на операцию на позвоночнике. И пока что, до сих пор, — в основном лежу, до сих пор прописан покой, однако надеюсь, что вскоре наступит фаза физиотерапии и я смогу играть на гитаре.

Зачем я это пишу? Не чтобы пожалели. Не ради сочувствия, а очень хочется всем сказать: психическое здоровье первостепенно важно. Подумайте об этом. Берегите себя».

Аминь. И здоровья Джошу! Всяческого.

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