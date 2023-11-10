STONE SOUR, Josh Rand о психическом здоровье: «Я опустился ниже некуда»Блог
Не знаю, скучает ли кто по группе STONE SOUR, которая впала в кому и пару лет назад взяла паузу на неопределенное время, но недавно в соцсетях объявился гитарист Josh Rand с рассказом, чем он занимался в последнее время. Как лечился от зависимостей, сходил с ума, а потом лечился от того, что сходит с ума.
«Я довольно давно ничего не писал. Так вот, хочу поделиться, что уже все хорошо, я жив и в порядке.
В 2023 году я прошел сразу два лечебных пути: один к психическому здоровью, другой к физическому.
В 2018-м я решил бросить таблетки и алкоголь (музыкант тогда понял, что попал в серьезную зависимость, которая мешает выступать и вообще адекватно взаимодействовать с миром; он восемь лет бесконтрольно принимал ксанакс, который врачи когда-то прописали от аэрофобии; к тому же ежедневно выпивал, почти постоянно пребывая в состоянии опьянения — прим.авт.), и моя психика пошла под откос. Новообретенная трезвость обнажила массу негативного дерьма, скопившегося в голове, — дерьмо, которое раньше я глушил химией. К концу 2019-го я уже с трудом себя контролировал. Эмоции били через край: если положительные — то до самого потолка, если отрицательные — то до днища. Хотя положительных почти не бывало. Я перестал быть самим собой, в плохом смысле слова. Я опустился ниже некуда.
В 2020-м, после ряда эпизодов того, что называют «прерывистым взрывным расстройством», стало очевидно, что нужна профессиональная помощь. И, при поддержке жены, я пошел на терапию. Честно могу сказать по этому поводу: лечение полностью изменило мою жизнь, я продолжаю посещать сеансы, и вообще обратиться к психотерапии было одним из лучших решений за всю мою биографию.
С физической же стороны — я годами страдал от боли в спине, которая, казалось, не прекратится вообще никогда. В марте этого года боль была такова, что я едва поднимался с постели. Седалищный нерв доставлял жуткие мучения. Так, в конце августа я лег на операцию на позвоночнике. И пока что, до сих пор, — в основном лежу, до сих пор прописан покой, однако надеюсь, что вскоре наступит фаза физиотерапии и я смогу играть на гитаре.
Зачем я это пишу? Не чтобы пожалели. Не ради сочувствия, а очень хочется всем сказать: психическое здоровье первостепенно важно. Подумайте об этом. Берегите себя».
Аминь. И здоровья Джошу! Всяческого.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 13
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STONE SOUR, Josh Rand о психическом здоровье: «Я опустился ниже некуда»
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Комментарии
Писюн c глазами:
Тварь написал(а):
а можно без ансельмо?
Согласен, Ансельмо неприятный тип…
Тварь:
Bronco:
Блин, ну играть другу — то такое себе. У меня хороший знакомый музыкант тоже постоянно накидывал свои новинки и спрашивал мнение. Ну, зная его, приходилось врать, так …
Другой Александр:
Дед Аким:
Hemorrhoids написал(а):
‘ Почему нет раскрутки Дарьи Зарицкой у хорошего продюссера? ‘
Да говно вопрос! Щас скинемся и раскрутим.А заодно подкрутим лайму вайкуле,…
Дед Аким:
Hemorrhoids написал(а):
‘ Почему нет раскрутки Дарьи Зарицкой у хорошего продюссера? ‘
Да говно вопрос! Щас скинемся и раскрутим.А заодно подкрутим лайму вайкуле,…
Hemorrhoids:
‘ Почему нет раскрутки Дарьи Зарицкой у хорошего продюссера? ‘
Да говно вопрос! Щас скинемся и раскрутим.А заодно подкрутим лайму вайкуле,машу шмайкуле и докрутим �…
Frique:
А я был трижды на их концертах и еще бы столько же сходил! Слушаю их с 11 лет, как первый кассетный walkman у меня появился. Не только их одних, конечно, но они всегда были в…
Дед Аким:
Не то чтобы ярый фанат Метла, но нельзя не признать их объективный вклад в мировую историю метала и вообще музыки. Так больше женщины нравятся, список большой, пере�…
Дед Аким:
Орг написал(а):
Я не знаю для кого они играют и кто те люди, которые тысячами ходят на из концерты. Для молодежи они неактуальны как представители неоригинальн�…
Anastasiya:
Орг написал(а):
Я не знаю для кого они играют и кто те люди, которые тысячами ходят на из концерты.
Сотнями тысяч )) https://blabbermouth.net/news/metallica-sets-attendance-record-for-st-louiss-do…
Орг:
Я не знаю для кого они играют и кто те люди, которые тысячами ходят на из концерты. Для молодежи они неактуальны как представители неоригинального трэша 80х, для стар…
Hemorrhoids:
Чорны написал(а):
Предположу, что у технаря-гитариста ваще струн нету.
Да не,вроде чегойта у него там натянуто.Уж не знаю верёвки это бельевые или ещё что,но…
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