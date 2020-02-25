METALLICA отменяет участие в фестивалях

..И идет вслед за Аббатом! Хотя James Hetfield все-таки начал первым. Несмотря на то, что основной период реабилитации вроде как пройден успешно, и музыкант даже выступил на трибьюте Eddie Money в Калифорнии (см. видео ниже), обильная фестивальная жизнь — это пока не про него.

JAMES HETFIELD drunkНа настоящий момент известно о двух крупных отменах: Sonic Temple Art + Music Festival в Огайо и Louder Than Life в Кентукки: в извинительной записке Хэтфилда говорится, что на эти периоды у него назначены «критически важные для выздоровления мероприятия», перенести которые нет никакой возможности.

«Это часть моего напряженного пути к тому, чтобы стать и остаться здоровым, — пишет музыкант, — поэтому я хочу сказать «извините» каждому из вас. К сожалению, вышло так, что в последний год, увлекшись турами, я не думал о своем здоровье, и теперь осознал: психическое состояние должно быть приоритезировано.

Понимаю, для вас подобное может звучать неубедительно, но я больше не хочу подводить METALLICA как семью и команду. Я и так уже скомпрометировал себя.

Есть и хорошие новости: терапия продвигается хорошо. Она оказалась своевременна и необходима для моего физического, духовного и психического состояния.

Также хочу уверить, что мы отыграем все остальные объявленные шоу, в том числе специальные двойные сеты на фестивалях Epicenter в Шарлотт, Welcome To Rockville в Дейтоне и Aftershock Festival в Сакраменто. Далее, относительно всего, что будет после 2020 года, я настроен оптимистично и уверенно смотрю в будущее. Ценю ваши молитвы и суппорт, не слабеющий с сентября, с того момента, как я попал в реабилитационную клинику. Как мотыльку подле пламени, имея такую творческую карьеру, со всеми ее вызовами и сложностями, обычному смертному бывает непросто. Ваше понимание помогает выздоровлению».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Diamond 25.02.2020 в 10:18

    Пожелаем Хэту здоровья! Годы-то идут, пора уже серьезней относиться ко внутренним демонам!

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  2. Crow 25.02.2020 в 12:26

    Ждём Some Kind of Monster v.2 .

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  3. Тварь 25.02.2020 в 17:42

    пока Хэт сидит в одном клубе с Аббатом, Agathodaimon вернулись!

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