Цитата. Jesper Stromblad: «IN FLAMES с годами утратил частичку души»Блог
Jesper Stromblad, победивший — или, по крайней мере, угомонивший — зеленую гадюку, теперь просто-таки нарасхват. CYHRA выпускает новый альбом, THE HALO EFFECT показал недавно сингл и идет ко второму лонгплею, ну а почему старину в интервью по-прежнему спрашивают про IN FLAMES… почему бы и нет? Тем более, что после десятилетия расставания Jesper начал высказываться на тему смелее. Заодно заминая версию, мол, его уходу сильно способствовал его же алкоголизм.
«Было слишком много трений. Ну или не трений… просто мы начали двигаться в разных направлениях. Я хотел оставаться в дэз-метал ключе, а отдельные индивидуумы стремились стать более форматной, радио-френдли группой. Команда переживала не лучшее время, и я решил уйти. Потому как когда мы были в туре… помню, стоял на сцене, смотрел в зал и мечтал быть там, с публикой, раствориться в толпе. Не хотел быть там, где находился, и от это чувствовал неловкость, ведь так нечестно по отношению к купившим билеты. Нечестно по отношению к остальным музыкантам. Да и к себе тоже. То ощущение и стало поводом свалить.
Сегодняшний IN FLAMES… они кардинально поменялись. Может, не сразу после моего ухода, но чем дальше — тем больше. В группе все еще остается Björn… но что-то потеряно, что-то безусловно утрачено. Когда я ушел, Björn в роли композитора остался один. Начал все делать сам, и хотя сделал все здорово, пропала некая частичка души. Я не имею в виду себя, не обязательно, но как минимум нужно учитывать факт, что состав лишился последнего оригинального участника.
Как бы там ни было… все у них на мази. IN FLAMES собирает толпы, выступают на фестах, у них крутые музыканты и все работают на совесть».
…Ну и в нашей голословалке последний IN FLAMES идет очень неплохо! Хотя ожидания от следующего THE HALO EFFECT, конечно же, выше.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 48
Читайте также:
- Новье: миник IN FLAMES «Hell Is Overcrowded And Heaven’s Full Of Sinners»
- Новый клип IN FLAMES «State Of Slow Decay»
- Anders Friden из IN FLAMES запустил новый проект IF ANYTHING, SUSPICIOUS
- Бывшие из IN FLAMES запустили THE HALO EFFECT. На вокале Mikael Stanne!
- IN FLAMES перезаписали часть «Clayman» — причем не особо удачно
- IN FLAMES записали 8-битную версию альбома «I, The Mask»
- Фото: IN FLAMES в Минске
- Гори, гори ясно. Концерт IN FLAMES в Минске 10 лет спустя
- Метал-тест! Хорошо ли вы знакомы с IN FLAMES?
- Anders Friden, IN FLAMES: «Я не собираюсь становиться лучшим вокалистом на свете и идти на шоу «Голос»
Обновления
-
Цитата. Jesper Stromblad: «IN FLAMES с годами утратил частичку души»
-
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2023 года
-
Клип недели: ARCHSPIRE «Bleed The Future»
-
Июньский подгон. Альбом SCAR SYMMETRY «The Singularity Phase II – Xenotaph»
-
Еще одна потрясающая история из прошлого SLIPKNOT: как лизнуть выбитый глаз и получить удовольствие
-
Интеллигентные викинги. На подходе новый альбом SKÁLMÖLD
-
Самый спорный альбом BEFORE THE DAWN: «Stormbringers»
-
«Я стянул труселя, вывалил хозяйство, а потом разбил гитару вдребезги». Sammy Hagar о том, как привлечь внимание зрителей
-
Dave Mustaine объяснил, в чем разница между ранними MOTLEY CRUE и METALLICA. Спойлер: ее почти нет
-
Ozzy Osbourne не в состоянии ехать на «золотой» фест Power Trip
Комментарии
Eum:
Раз уж пошел срач на тему того, что наши группы не добавлены в список, то предлагаю просто сделать топ-альбомов белтяжмета в конце года.…
Vivaldi Death:
‘владелец видео запретил его показ в вашей сране,член вам а не MARDUK-слушайте ‘валенки’.’
Умный блять.С пальмы только слез…у всех уж лет …
Eum:
Первый альбом как раз сегодня прослушал, музыка грузная, но нет красивых соло и проигрышей, которые Хамиш играл в MDB, да и вокал трохи однотипный. Буду слушать новье.…
Ad Noctum:
Клип на ту же композицию, если кто не видел:
MARDUK — Blood Of The Funeral (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=p63LTBX5vIs…
Ad Noctum:
Писюн c глазами написал(а):
Пиздец вообще странно эти группы сранивать, но не я начал http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif
Я не настаиваю на своих музыкальных пре�…
DimaCar:
Для меня самым большим музыкальным достижением первой половины года стала новая работа Dodheimsgard. Остальное — неплохо, но если по какой-либо причине ничего из этого в…
Писюн c глазами:
>DOWNCROSS
Вообще ничего выдающегося.
Powerwolf может, для кого-то и «рыготина», но у них хоть узнаваемость и запомнаемость есть.
Пиздец вообще странно эти группы сранива�…
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
Пофиг на топ. Кидайте рекомендации в коменты. Какую- нибудь рыготину типа паверфольф или, прости Господи, фолк со свирельками или балалайками …
Anastasiya:
Egor написал(а):
Trollwald тоже понравился. Но уже не могу проголосовать
Оке, добавлю + 1, ибо опции раньше не было ))…
Другой Александр:
Писюн c глазами написал(а):
Tadevusz написал(а):
Писюн c глазами написал(а):
Если ты не ставишь в один ряд белорусские местечковые группы с мировыми — то ты москаль �…
Ad Noctum:
Пофиг на топ. Кидайте рекомендации в коменты. Какую- нибудь рыготину типа паверфольф или, прости Господи, фолк со свирельками или балалайками я слушать не стану нес�…
Дружище Христос:
Дико сожалею, что как-то случайно кликнул мимо Dodheimsgard. Очень атмосферный и цепляющий альбом. Первый трек скучноват, а остальное просто до мурашек.…
Anastasiya:
Tadevusz написал(а):
Мы тут абмяркоўваем музыку і галасуем па якасьці рэліза, а не па аб’ёмах продажаў ці колькасьці падпісак на Ютубе. Адпаведна, чаму беларускі а…
Добавить комментарий