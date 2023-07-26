Цитата. Jesper Stromblad: «IN FLAMES с годами утратил частичку души»

Jesper Stromblad, победивший — или, по крайней мере, угомонивший — зеленую гадюку, теперь просто-таки нарасхват. CYHRA выпускает новый альбом, THE HALO EFFECT показал недавно сингл и идет ко второму лонгплею, ну а почему старину в интервью по-прежнему спрашивают про IN FLAMES… почему бы и нет? Тем более, что после десятилетия расставания Jesper начал высказываться на тему смелее. Заодно заминая версию, мол, его уходу сильно способствовал его же алкоголизм.

«Было слишком много трений. Ну или не трений… просто мы начали двигаться в разных направлениях. Я хотел оставаться в дэз-метал ключе, а отдельные индивидуумы стремились стать более форматной, радио-френдли группой. Команда переживала не лучшее время, и я решил уйти. Потому как когда мы были в туре… помню, стоял на сцене, смотрел в зал и мечтал быть там, с публикой, раствориться в толпе. Не хотел быть там, где находился, и от это чувствовал неловкость, ведь так нечестно по отношению к купившим билеты. Нечестно по отношению к остальным музыкантам. Да и к себе тоже. То ощущение и стало поводом свалить.

Сегодняшний IN FLAMES… они кардинально поменялись. Может, не сразу после моего ухода, но чем дальше — тем больше. В группе все еще остается Björn… но что-то потеряно, что-то безусловно утрачено. Когда я ушел, Björn в роли композитора остался один. Начал все делать сам, и хотя сделал все здорово, пропала некая частичка души. Я не имею в виду себя, не обязательно, но как минимум нужно учитывать факт, что состав лишился последнего оригинального участника.

Как бы там ни было… все у них на мази. IN FLAMES собирает толпы, выступают на фестах, у них крутые музыканты и все работают на совесть».

…Ну и в нашей голословалке последний IN FLAMES идет очень неплохо! Хотя ожидания от следующего THE HALO EFFECT, конечно же, выше.

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