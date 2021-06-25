Цитата. Andreas Kisser, SEPULTURA: «Я понял, что стал рабом алкоголя»Блог
В недавнем интервью, посвященном тридцатилетнему юбилею альбома SEPULTURA Arise, Andreas Kisser внезапно разоткровенничался.
«Размышляя о том, что альбому уже три десятка, я не чувствую себя старым. Наоборот, мне сейчас лучше, чем в 21 или 22. Почти полтора года назад я бросил пить, и ощущаю себя очищенным. Прошлогодняя Quadra — лучшая наша работа, во всяком случае, для меня как гитариста и композитора. Так что все круто, команда в прекрасном состоянии, и мы ждем-не дождемся возвращения к гастролям.
Я бросил пить, когда понял, что стал рабом алкоголя. Всякий раз, выбирая, в какой ресторан отправиться и на каком транспорте, я исходил прежде всего из соображений, что там наливают. Типа, если там все по-трезвому, я не иду. Причем не важно, шла речь о встрече с друзьями или о семейном ужине — я думал прежде всего о бухле. И однажды осознал, что постепенно теряю себя самого — прислушиваясь к советам, которые раздает черная тень, что нависает надо мной и навязывает свой выбор, постепенно вмешиваясь в мои отношения с родными и друзьями. Так мало-помалу я начал с этим бороться.
Принял решение не пить, и чувствую себя превосходно. Нет никакой потребности прибухнуть. То есть, конечно, я люблю это дело и не собираюсь никого обманывать на сей счет, но выбор сделан. Понятно, соблазнов немало: всякие вечеринки в гримерке, тусы после концертов; масса провоцирующих ситуаций при моем образе жизни. Так что надо быть осторожным. Однако, уверен, я все сделал правильно, и я спокоен по этому поводу».
Такая вот история. Хороших всем выходных, дамы и господа!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 77
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Цитата. Andreas Kisser, SEPULTURA: «Я понял, что стал рабом алкоголя»
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