Бывшие из IN FLAMES запустили THE HALO EFFECT. На вокале Mikael Stanne!Новинки и новости
В IN FLAMES за годы переиграла масса музыкантов. Уходили по разным причинам (хотя, например, Niclas Engelin не уходил, а скорей незаметно выпал: просто тихо исчез из турового состава и промо-фотографий); одни добивались успеха, другие, проболтавшись по проектам, так и остались со статусом «экс». Однако же не теряют надежд. Очередная группа на «бывшей» базе называется THE HALO EFFECT, и состав ее выглядит довольно заманчиво.
Итак, снова-здорово: Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас-гитара), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал). Дебютный сингл под названием «Shadowminds» появится через неделю, а пока — кусочек-аперитив.
Soon.. #TheHaloEffect pic.twitter.com/apkwgge3lW
— Mikael Stanne (@MiklStne) October 31, 2021
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 106
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