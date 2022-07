THE HALO EFFECT, Peter Iwers: «Обсуждая IN FLAMES, возникает чувство, будто говоришь о бывшей жене»

Один из самых интригующих релизов этого лета, Days Of The Lost от THE HALO EFFECT все ближе к слушательским ушам, группа играет концерты — а что до аналогий с IN FLAMES… сравнения и отмазки от оных лишь начались!

Бас-гитарист Peter Iwers: «Мы не считаем себя наследниками IN FLAMES, цель была вовсе не в этом. Как кто-то хорошо сказал… Проводя параллели, возникает чувство, будто говоришь о бывшей жене. То есть вы были вместе, чудно проводили время, но однажды понадобилось двигаться дальше. THE HALO EFFECT появился чисто из-за любви к музыки — не для того, чтобы кого-то бесить или создавать конкуренцию, ничего подобного. Вот единственное, что я могу сказать по данному поводу, — и, думаю, в будущем придется повторять это неоднократно. Любовь к музыке, братская любовь друг к другу — это все, что нами движет.

Я ко всему стараюсь относиться легко, приходить с душой и позитивным настроем, получать удовольствие, — а если создать проект с целью кого-то задеть или выбесить, никакого удовольствия я б не получил. И не смог бы заниматься этим сколь-либо долго. Такой вот немудреный расклад».

