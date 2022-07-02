THE HALO EFFECT, Peter Iwers: «Обсуждая IN FLAMES, возникает чувство, будто говоришь о бывшей жене»Блог
Один из самых интригующих релизов этого лета, Days Of The Lost от THE HALO EFFECT все ближе к слушательским ушам, группа играет концерты — а что до аналогий с IN FLAMES… сравнения и отмазки от оных лишь начались!
Бас-гитарист Peter Iwers: «Мы не считаем себя наследниками IN FLAMES, цель была вовсе не в этом. Как кто-то хорошо сказал… Проводя параллели, возникает чувство, будто говоришь о бывшей жене. То есть вы были вместе, чудно проводили время, но однажды понадобилось двигаться дальше. THE HALO EFFECT появился чисто из-за любви к музыки — не для того, чтобы кого-то бесить или создавать конкуренцию, ничего подобного. Вот единственное, что я могу сказать по данному поводу, — и, думаю, в будущем придется повторять это неоднократно. Любовь к музыке, братская любовь друг к другу — это все, что нами движет.
Я ко всему стараюсь относиться легко, приходить с душой и позитивным настроем, получать удовольствие, — а если создать проект с целью кого-то задеть или выбесить, никакого удовольствия я б не получил. И не смог бы заниматься этим сколь-либо долго. Такой вот немудреный расклад».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
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Комментарии
- Спадар Антось: Добры матар’ял на тэму: https://telegra.ph/Relikt-padv ojnaya-rehcehnz%D1%96ya-06-23
- atr: Самая первая EP — вот это был жир. Всё остальное уже так.
- Другой Александр: Ветошь написал(а): Скримом, блин, ненавижу автозамену! Отключи.
- Ветошь: Хороши!
- Sonne: При всем уважении к участникам Bloodbath, какой-то малоинтересный проект. Это уже все было! То что они играют…
- Ветошь: Скримом, блин, ненавижу автозамену!
- Ветошь: Хочу такое со скрипом!
- Anastasiya: Merzbow написал(а): Прикольно, что ты, Настя написала Greenway без скобочек Napalm Death, а Люка и Марка…
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