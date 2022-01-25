THE HALO EFFECT: IN FLAMES здорового человекаБлог
Можно было бы, конечно, написать «IN FLAMES и DARK TRANQUILLITY здорового человека», однако к творчеству DT и так вопросов, в общем-то, нет. Про проект THE HALO EFFECT я уже писала раньше, и чем больше появляется его новых песен, тем все гуще и гуще гетеборгский бальзам на раны фанатов Того Самого Саунда. Дебютный сингл «Shadowminds» уже набрал миллион прослушиваний — так, подсчет израненных/исцеляемых душ пошел семизначными цифрами!
Пару дней назад команда показала новый — однако, в пику музыке, такой же олдскульный по манере съемки и подачи — клип «Feel What I Believe»; анонсировала евротур с AMON AMARTH и MACHINE HEAD, участие в летних фестах (если, понятно, оные состоятся), и нет никаких сомнений, что в 2022 эта шведская сборная явится одной из наиболее востребованных новинок года. Ибо… иногда они возвращаются!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 101
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THE HALO EFFECT: IN FLAMES здорового человека
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