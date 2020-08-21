21.08.2020

А вот и новый CARCASS! Тема из будущего EP «The Living Dead At The Manchester Morgue»

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В начале августа планировался к выходу новый альбом CARCASS Torn Arteries, но что-то (все знаем, что) пошло не так, и на 2020 британцы могут осчастливить лишь миником. 30 октября у группы выходит EP Despicable, открывающий трек которого «The Living Dead At The Manchester Morgue» уже доступен к прослушиванию.

«Ситуация с ковидом заставила отложить выпуск полноформатника на неопределенный срок, — жалуется Jeff Walker. — Но мы обещали новую музыку в августе, и решили таки ее показать. Это треки CARCASS, которые никогда не издавались, — и которые издаются теперь, чтобы вы не говорили, что от нас ничего не слышно».

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2 комментария

  • Ветошь написал(а):

    Много добротных одскульных релизов пошло, красота! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • послушник написал(а):

    «Э-эх, старуха! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось муки и наберется». (Колобок, русская народная сказка)

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