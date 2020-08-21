21.08.2020
А вот и новый CARCASS! Тема из будущего EP «The Living Dead At The Manchester Morgue»Новинки и новости
В начале августа планировался к выходу новый альбом CARCASS Torn Arteries, но что-то (все знаем, что) пошло не так, и на 2020 британцы могут осчастливить лишь миником. 30 октября у группы выходит EP Despicable, открывающий трек которого «The Living Dead At The Manchester Morgue» уже доступен к прослушиванию.
«Ситуация с ковидом заставила отложить выпуск полноформатника на неопределенный срок, — жалуется Jeff Walker. — Но мы обещали новую музыку в августе, и решили таки ее показать. Это треки CARCASS, которые никогда не издавались, — и которые издаются теперь, чтобы вы не говорили, что от нас ничего не слышно».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 163
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