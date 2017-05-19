«Сделайте шумно!» IRREVERSIBLE MECHANISM, EOS CHASMA, SLAVE OF INSANITY, ASYMMETRY в «ili» и явление санстанции

Кто-то своей музыкой вызывает Сатану, а кто-то — санстанцию. Хотя не исключено, что это близкие родственники. Примерно в середине практически аншлагового прогрессив-метал/корового шоу в «ili» на пороге клуба возникла стайка крикливых женщин неопределенного возраста. После чего за стойкой выключили свет, а из смежного бара вывезли пиво. От этого количество трезвых для пятницы просто зашкаливало. «Обииидно», — протянул парнишка, так и не сумевший утолить жажду. «А уж как мне обидно! Вы-то в магазин сходите, а я?» — саркастично прихлебывая кофе, отметил владелец заведения. Но, впрочем, на качество шоу инцидент повлиял не особо. И тухлую атмосферу на первых двух группах я бы просто списала на не особенную обеих их зажигательность.

Открывавшие пати ASYMMETRY звучали разбалансированно и выглядели крайне неуверенно, неловко хихикая и что-то сбивчиво поясняя между песнями, как сценические неофиты. Ломаные ритмы, холодный металлически позвякивающий джент, немного грува, немного прогрессивных пассажей — и, поверх всего этого, чистый женский голосящий вокал, существующий в какой-то отдельной реальности. Есть ощущение, что, складывая шумное и неровное с чистым и эмоциональным, группа в известной степени косплеила TESSERACT, однако при всей своей глючности TESSERACT и вживую, и студийно звучит органически гладко, а ASYMMETRY (так и хочется сказать — «ассиметрично»!) превращается в хаос. Возможно, дело в плохой отстройке, несыгранности — и в записи будет лучше. Но в этот раз не понравилось. Да и со сценической подачей надо срочно что-то решать: так просто несерьезно.

Металкорщики SLAVE OF INSANITY, не так давно выпустившие полноформатник Pandora’s Box и уже успевшие замутить его клубную презентацию, смотрелись куда увереннее — а вокалист в течение всего небольшого сета команды подначивал и подбадривал аудиторию, приглашая в слэм и мучительно призывая: «Сделайте шумно!». «Дайте шум!» В какой-то момент группа, уставшая ждать движухи, пошла с козырей и выдала хотя и не идеальный, но довольно близкий к оригиналу кавер «Aerials» SYSTEM OF A DOWN. Но, впрочем, особой активности так и не добилась. И, если уж честно, SLAVE OF INSANITY не впечатлили никак. Ну, мелодичный металкор как его лет 10-надцать назад играли сотни команд. Безыскусно. Вторично. Не запоминается. Не качает.

К счастью, далее унывать не пришлось — и вышедшие следом EOS CHASMA с ходу, с первой же песни поглотили, размазали, размоЖЖЖили и забетонировали. Всех. Каждого. Непроницаемо-монолитный, лавинообразный саунд; раскаленный металлизированный хардкор с вкрадчивым диссонансом; оглушительный ор вокалиста, который, оставив место на небольшой сцене коллегам по отрыву, занял позицию среди танцпольного безумия — и одну из песен, спазматически подрыгиваясь, исполнил, плавая по залу на поднятых руках публики. Было насыщенно, мощно, спасибо! И, кстати, помимо планового вышибания клемм на концерте группа представила свой новый, на этот раз полностью русскоязычный макси-сингл Стремление (см.тут). Ну а будет возможность словить на концертах — ловите. Нарезают они так, как надо.

Не подкачали и хэдлайнеры вечера: минские прогрессив-постапокалипсис-техно-дэзеры IRREVERSIBLE MECHANISM, порвавшие в 2015-м отечественную сцену альбомом Infinite Fields, на дистрибуцию которого, отметив белорусские перспективы, подписались финны Blood Music. Зарубежные ревьюеры сравнивали авторов «механизма» с NOCTURNUS, OBSCURA и GOROD, хвалили дебютник на все лады и прочили светлое будущее — которого мы все, естественно, с нетерпением ждем. Тем более, что IM своему почерку не изменяют: не нашли подходящих музыкантов на родине? Ок, позовем из России. А рисунок для нового мерча нам нарисует владелец Blackcraft. И… к слову, свежеотпечатанные футболки раскупались неплохо: к середине вечера оплетенный щупальцами зародыш красовался на множественных животиках.

В головах же, теснясь и переплетаясь, будто нервные провода, перекручивались связки гитарных соло, бурчали нажористые риффы, раскатывая клиповыми урывками мрачные истории о технократическом будущем. Группа (гораздо более брутальная вживую, чем в записи; с минимумом сэмпловых «украшений») смотрелась эффектно и слаженно: хайера гитаристов синхронно взлетали в разноцветных лучах, вокалист Ярослав, разводя вокруг себя водовороты расколбаса и возводя стены смерти, метался и рычал на танцполе, — а небольшая техническая неурядица, прервавшая на минуты сет группы, оказалась не в силах повредить его цельности. Скорее, воспринималась как передышка. Вздох в потоке хитросплетенной мелодической ярости.

Как и все прочие выступавшие коллективы, играли «механизмы» недолго — так что даже с бисом сейшн закончился до одиннадцати. И, истосковавшись по пенному, посетители мероприятия ринулись в магазины. Обмыть и обсудить. Но, впрочем, как говорил мистер Каневский, это уже совсем другая история.

Завершение же нашей — в фоторепортаже — смотрим вот здесь!