Фото: ASYMMETRY, SLAVE OF INSANITY, EOS CHASMA, IRREVERSIBLE MECHANISM

ASYMMETRY, SLAVE OF INSANITY, EOS CHASMA, IRREVERSIBLE MECHANISM
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(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Впечатления тут.
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Теги: Assymetry, Eos Chasma, Irreversible Mechanism, Slave Of Insanity, обзоры концертов
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