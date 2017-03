Интервью с PAIN перед минским концертом. Peter Tägtgren: «Ребята, несите водку. А затем мы начнем свое шоу!»

(Peter Tägtgren, март 2017)

19 апреля в Минске объявлен день Боли: во Дворце Спорта выступит группа PAIN – так что, видели вы их в «Дримлэнде» много лет назад или нет, попрыгать, потанцевать и покричать про «сэйм олд сонг» и «шат ёр маус» будет в любом случае весело и по-хорошему ностальгично. На разогреве сыграют французы DUST IN MIND (с презентацией нового альбома) – ну а пока суть да дело, у меня получилось созвониться с Петером Тэгтгреном и узнать, чем многопрофильный маэстро озадачен на сегодняшний день. В разговоре музыкант был лаконичен, ироничен и честен – так что помимо общения на «больную» тематику, не могла не спросить, например, что сегодня творится в стане HYPOCRISY…

Осенью прошлого года вы презентовали альбом Coming Home – из которого на нынешних концертах играете в среднем лишь по три песни. Ты доволен тем, как публика и пресса приняли этого релиз?



Да, в общем, нормуль: рецензии распределились от высокохвалебных до хороших. Негатива было совсем немного, что, безусловно, приятно. Ибо сил и времени в этот альбом была вложена масса.

Не сомневаюсь! Одно видео на «Call Me» чего стоит! Сразу видно: люди работали над собой…



(Усмехается.) Еще бы! Режиссер Ville Lipiäinen (его авторству также принадлежат видео на «Dirty Woman», «Follow Me» и «The Great Pretender») от души постарался взбить незабываемый коктейль из кукольного театра — с аллюзией на старый сатирический фильм Питера Джексона «Познакомьтесь с Фиблами», — кокаиновых приходов, шлюх, карликов, сумасшедшего угара а-ля 70-е, в которых истинными рок-королями были менеджеры, а музыканты служили их подопечными рабами. Получилось, считаю, отлично.

Как тебе кукольные версии мистера Тэгтгрена и мистера Йоакима Бродена, достаточно реалистичны?



Достаточно симпатичны, я бы сказал! Ну и на самом деле, всегда интересно попробовать нечто неизбитое, взглянуть на себя под новым углом.

А что с HYPOCRISY? Я так понимаю, текущий статус значится как «заморозка». Надолго ли?



Не знаю. Давно ничего не слышал от остальных парней – что они думают, какие идеи вынашивают, пишут ли какие-то песни… Не знаю. И не имею желания делать еще один альбом а-ля сольник. Последний я писал сам, целиком. Больше так не хочу. Так что подожду – авось кто-то что-то придумает. А может, сначала мы поедем в турне… не знаю, не знаю. Я устал отвечать за все в этой группе – и жду, когда инициативу проявит кто-то другой. В настоящий момент я занимаюсь промоцией PAIN.

Значит ли все это, что ты потерял интерес к экстремальным жанрам – отдавая предпочтение, скажем так, проектам полегче и более коммерчески-ориентированным?



Нет, вовсе нет. Я слушаю метал постоянно – вот, к примеру, буквально вчера в машине крутил классику DARK ANGEL Darkness Descends. Да и не только… я все еще на тяжелом стаффе, уверяю тебя!.. Вот, в студии не так давно закончил «полировать» новый, выходящий в мае альбом CARACH ANGREN. А это злобный блэк, с симфо и ноткой психоза – материал реально дикий и экстремальный. Я бы не стал работать с такой музыкой, если бы это перестало быть интересным. Так что в случае с HYPOCRISY вопрос не в моих предпочтениях, а конкретно в HYPOCRISY как команде: я исчерпал себя как сольный автор, я уже записал там все, что хотел записать, — и этой группе банально нужны новые идейно-музыкальные вливания.

Продолжая тему проектов. В ноябре у вас была попытка отыграть вживую с LINDEMANN – краткий дебют с «Praise Abort» состоялся, ну и пока на этом закончился. Как эксперимент, удался?



Да, было здорово, но по не зависящим от нас причинам вышло не так, как планировалось. Изначально мы хотели сделать мини-тур PAIN – плюс чтобы среди нашего шоу появлялся Тилль, и мы совместно исполняли песни LINDEMANN. Однако Тилль внезапно угодил в больницу, ему была сделана операция, и перспектива кататься в турне, конечно, уже не светила. Так что единственный концерт, на котором удалось привести план в действие, состоялся недалеко от его места жительства, в Гамбурге.

Продолжение будет?

Планируется. Но в отложенном режиме – ибо в настоящий момент идет работа над новым альбомом RAMMSTEIN, и, понятно, приоритеты на его стороне.

Да ну, реально? Новый RAMMSTEIN?

Да, парни вовсю увлечены студийными записями песен, над которыми корпели в течение двух последних лет. Ну я, конечно, не могу гарантировать, что у них будет лонгплей, а не мини, однако что-то определенно появится. Затем релиз, туры в поддержку… ну и уж потом мы займемся работой над продолжением LINDEMANN.

С какими рок-музыкантами ты бы еще хотел посотрудничать? Ну или с кем-нибудь из попсы, например?



Что-то никто и не приходит в голову… С Дэвидом Боуи определенно хотелось бы, но…

…это чуть позже!

(Смеется.) Да, вероятно! Поджемуем уже на Той стороне!

А может, пока… ээээ… Леди Гага? Это сейчас в тренде.

Нет, спасибо! Цирка мне лично хватает и с LINDEMANN!

Какая твоя любимая песня на Coming Home?

А по-разному, в зависимости от настроения. Иногда это «Starseed», иногда, когда психуешь и хочется раздражать других людей, саундтреком просится первая песня «Designed To Piss You Off». На мой вкус, альбом получился достаточно разнообразным, чтобы вписываться в любое состояние души и тела: в нем есть и стенания на тему, как хреново жить на этом свете (смеется), и вполне себе ироничные, юморные моменты. Я старался на нем ныть поменьше. (Смеется.)

Но оторвался в титульной песне! «My head is empty and I need a break. I have to be hungry again to breathe and create. Life don’t come easy, it’s always the same. My brain is a ticking bomb! I’m getting tired, I just wanna go home»… Ну и прочее про седину, подступающую старость, болячки.



На самом деле, я долго возился над этой песней. Обыгрывал мелодию, менял ритм, экспериментировал с духовыми… Очень хотелось сделать что-то особенное. Непривычное. Акустические гитары, например – которые я использовал в первый… нет, во второй раз в своей жизни. Первым было интро на The Fourth Dimension, и с тех пор никогда. Короче, пытаясь впихнуть в одну тему все то, чего я не делал прежде, потратил массу усилий – и действительно крайне устал по итогу. Когда музыка была готова, партии смикшированы и настал час писать лирику (я всегда так: сначала записываю музыку, а уж затем сочиняю тексты)… в общем, к тому моменту все уже крайне достало и надоело. Сочинять, записывать, переписывать, микшировать, переделывать до бесконечности… Это была последняя песня альбома, которой недоставало текста, я ощущал себя измученным и изможденным – ну и честно вывалил в ней все, о чем думал. Так что нытье типа «I’m getting tired, I just wanna go home» совершенно оправданно! (Смеется.) Правда, хотелось тогда домой, в кроватку, забить на все и забыться.

Но может, стареть – это не так уж и плохо?



Не знаю. Говорят, с годами становишься мудрее. Не замечал. (Ухмыляется.) Но я стал спокойнее, это точно. Ты принимаешь жизнь проще. Смиреннее. Сидишь себе тихонечко и ждешь смерти. (Смеется.)

Два развода в твоей личной карьере убеждают, что утешением может служить только музыка. Да?



Точно. Женщины приходят и уходят, а музыка остается.

А как работается с сыном? Вам легко находить взаимопонимание?



Да, очень! Отлично. Мы понимаем друг друга с полуслова, и в настоящий момент работаем над совместным альбомом. В свое время я его подсадил на тяжелую музыку – а сейчас он показывает мне, что модно и актуально у нынешних поколений. Поддерживает меня на волне современного тяжеляка.

Представь, как бы пришлось нелегко, если бы он, вопреки интересам отца, полюбил, к примеру, хип-хоп!



Да уж, не очень… Но что ж, я бы постарался с этим смириться. В случае с детьми работает правило: чем быстрее привыкнешь к их вкусам, тем легче будет со всем этим жить.

Можешь описать свой обычный день в период вне туров? В твоей собственности целая маленькая деревня, так многие, наверное, воображают что-то вроде королевского парадного шествия по утрам!



(Смеется.) Ааа, было б неплохо. Но на деле все скучно. Утром я просыпаюсь (не сильно рано, я отнюдь не из жаворонков), затем иду на свою студию. Здесь работаю, если есть чем заняться. Сочиняю музыку. Если текущей работы и вдохновения нет – сижу в Интернете, читаю фэйсбук. Потом иду домой. Ложусь спать. И вот уже новый день! И то же самое дерьмо снова и снова.

Часто ли получаешь подарки во время гастролей?



Да, постоянно. Флаги, магнитики, сувениры, футболки и прочее-прочее… много всяких милых и памятных мелочей.

Скоро PAIN возвращается в Минск, и еще не поздно озвучить свои пожелания!



А, в этом смысле. Что бы я хотел… Нууу… в общем, все просто. Несите водку! Хорошую. Это всегда отличный подарок.

Окей, принято! Но вот еще один мерзкий вопрос напоследок: ты еще не устал от песни «Shut Your Mouth»?



Конечно, устал! Более того, когда я слышу эту запись где-либо, мне хочется немедленно проблеваться. (Улыбается.) Ну честное слово, чрезвычайно достала за эти годы. Тем не менее, не играть ее на концертах я не могу, — и, по счастью, на сцене ощущение «ну сколько же можно» отступает в первые же секунды. Когда зал подпевает, прыгает, приподнятый мощной энергетической волной, сходит с ума и беснуется, воспринимаешь эту тему совершенно иначе. На концертах PAIN она всегда звучит финальным гимном – и нет, в таких условиях я совершенно не устаю. Отдача, которую мы получаем в последние пять минут выступления, стоит чего угодно.

Что скажешь людям, которые собираются прийти на минский концерт?



Всем привет! Мы искренне ждем возвращения к вам – на этот раз на большую крутую площадку – и… блин, наконец это получилось! Потому что с предыдущими турами в Минске был какой-то облом, и организовать концерты не выходило. Но на этот раз, уверен, все будет хорошо, и…

…несите вашу водку!

Да, ребята, несите водку. Каждый с собой. А затем мы начнем свое шоу!