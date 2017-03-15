Танцы с покойниками. Новая песня CARACH ANGREN «Song For The Dead»

«Assault, assault! Domestic violence! Family battery! Rape, violence, violence, violence, violence!» — истерящий и одновременно завораживающий альбом This Is No Fairytale, выпущенный голландскими хоррор-симфо-блэк-метал проказниками CARACH ANGREN в 2015-м году, продержался в моем плеере аж до начала 2017-го. А тут, оказывается, на подходе и новый. Релиз под названием Dance And Laugh Amongst The Rotten появится на Season Of Mist в июне, и в онлайн-прокате уже презентована тема «Song For The Dead».
В треклисте альбома она идет пятой, но при этом звучит как будто интригующая завязка-интро. Ну или, быть может, триллерный саундтрек.
Cобытия в песне развиваются в режиме саспенса; вкрадчиво и мистично, медленно и атмосферно. То есть как минимум одной готической сказочкой на ночь в этом году станет больше. Сезон призраков объявляем открытым!
У чувака с косой, что Базедова Болезнь? Сколько не смотрю фотки их- он всегда так выглядит))))
К настоящему чистому и злому блэку вообще не имеет никакого отношения. Помпезность и напыщенное позерство, обильно приправленное клавишными, имхо. Клоуны, в общем-то.
box176 написал(а):
К настоящему чистому и злому блэку вообще не имеет никакого отношения. Помпезность и напыщенное позерство, обильно приправленное клавишными, имхо. Клоуны, в общем-то.
Ну… эээ… симфо-блэк, да еще с приставкой «готик» или «хоррор» всегда был театральным кружком, странно этому удивляться)
Но если это выглядит слишком позерски, у меня есть и трушное видео! https://www.youtube.com/watch?v=9YGus5xYRr0
Да чушь всё это полная про позерство и клоунство. У группы всё очень качественно, продуманно — и музыка, и аранжировки, и образ, и концепция.
Но где же им до двухаккордного трушного дерьмово звучащего блэка… (сарказм)
Как будто нельзя понять, что музыка бывает разной и у неё совершенно не должны быть идеалы этого самого тру-подвала