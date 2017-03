Танцы с покойниками. Новая песня CARACH ANGREN «Song For The Dead»

«Assault, assault! Domestic violence! Family battery! Rape, violence, violence, violence, violence!» — истерящий и одновременно завораживающий альбом This Is No Fairytale, выпущенный голландскими хоррор-симфо-блэк-метал проказниками CARACH ANGREN в 2015-м году, продержался в моем плеере аж до начала 2017-го. А тут, оказывается, на подходе и новый. Релиз под названием Dance And Laugh Amongst The Rotten появится на Season Of Mist в июне, и в онлайн-прокате уже презентована тема «Song For The Dead».

В треклисте альбома она идет пятой, но при этом звучит как будто интригующая завязка-интро. Ну или, быть может, триллерный саундтрек.

Cобытия в песне развиваются в режиме саспенса; вкрадчиво и мистично, медленно и атмосферно. То есть как минимум одной готической сказочкой на ночь в этом году станет больше. Сезон призраков объявляем открытым!