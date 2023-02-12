hypocrisy cruise
12.02.2023

Фото: DARK TRANQUILLITY, EVERGREY, JUNGLE ROT, BELPHEGOR, GOD DETHRONED, HYPOCRISY, KEEP OF KALESSIN, NIGHTWISH на круизе 70000 Tons of Metal

Фото

И последняя фестивальная галерея. Текстовый репортаж см. здесь и здесь.

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