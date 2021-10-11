Peter Tagtgren: «Если бы LINDEMANN продолжился, мы могли б стать одной из величайших групп мира»

Peter Tagtgren сейчас вовсю раздает интервью к готовящемуся на конец ноября альбому HYPOCRISY Worship, и конечно, спрашивают его не только о ЛИЦЕМЕРИИ. А в том числе и о проекте LINDEMANN, короткая, но броская карьера которого, похоже, закончилась. «Если бы LINDEMANN продолжился, мы могли б стать одной из величайших групп мира, — признает Петер, — все было безумно круто.

У меня с Тиллем сложилось невероятное взаимпонимание. Оно срабатывало, как динамитный взрыв. Просто достаточно было посмотреть друг на друга — и мы начинали писать музыку. В студийной работе все было очень просто; это вообще была самая простая сторона дела. У нас возникало столько идей, что можно было бы ежегодно плодить сотни песен.

В проекте я занимался музыкой, он работал над имиджем — и параллельно, в том и другом, мы помогали друг другу. В общем, все было отлично в отдельных моментах, и не очень — в других.

Сейчас мы с ним никак не общаемся, не дружим. Но это не имеет значения. Главное, мы сделали нечто большое, оставили свой след, и я этим горжусь. Я был счастлив делать то, что делал, нравилась наша совместная продуктивность. Вообще, ничто не сравнится с тем, как мы генерировали материал: только что вот, скажем, сидели и обсуждали — а через 10 минут все готово. Так что немного печально, что пришел конец, — но уж как есть».

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