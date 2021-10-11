Peter Tagtgren: «Если бы LINDEMANN продолжился, мы могли б стать одной из величайших групп мира»Блог
Peter Tagtgren сейчас вовсю раздает интервью к готовящемуся на конец ноября альбому HYPOCRISY Worship, и конечно, спрашивают его не только о ЛИЦЕМЕРИИ. А в том числе и о проекте LINDEMANN, короткая, но броская карьера которого, похоже, закончилась. «Если бы LINDEMANN продолжился, мы могли б стать одной из величайших групп мира, — признает Петер, — все было безумно круто.
У меня с Тиллем сложилось невероятное взаимпонимание. Оно срабатывало, как динамитный взрыв. Просто достаточно было посмотреть друг на друга — и мы начинали писать музыку. В студийной работе все было очень просто; это вообще была самая простая сторона дела. У нас возникало столько идей, что можно было бы ежегодно плодить сотни песен.
В проекте я занимался музыкой, он работал над имиджем — и параллельно, в том и другом, мы помогали друг другу. В общем, все было отлично в отдельных моментах, и не очень — в других.
Сейчас мы с ним никак не общаемся, не дружим. Но это не имеет значения. Главное, мы сделали нечто большое, оставили свой след, и я этим горжусь. Я был счастлив делать то, что делал, нравилась наша совместная продуктивность. Вообще, ничто не сравнится с тем, как мы генерировали материал: только что вот, скажем, сидели и обсуждали — а через 10 минут все готово. Так что немного печально, что пришел конец, — но уж как есть».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 650
Читайте также:
- Peter Tagtgren ушел из LINDEMANN
- Запретить концерт LINDEMANN! «Гастролирует по земле, за которую сражались деды, пропагандирует разврат и насилие»
- Еще одно видео LINDEMANN
- Новый сингл LINDEMANN «Steh Auf»
- Интервью с PAIN перед минским концертом. Peter Tagtgren: «Ребята, несите водку. А затем мы начнем свое шоу!»
- Новое видео PAIN «A Wannabe». Петер Тэгтгрен: «Иногда лежишь бессонной ночью и выдираешь волосы в попытках сочинить припев»
- Till Lindemann: «Была дамочка, которая хотела покакать мне на живот»
- Парочка скандалистов. Видео LINDEMANN «Praise Abort»
- Внезапный брачный союз, или RAMMSTEIN + HYPOCRISY = ?
- Интервью с HYPOCRISY. «Просыпаюсь я как-то с тремя очаровательными девушками в постели…»
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Peter Tagtgren: «Если бы LINDEMANN продолжился, мы могли б стать одной из величайших групп мира»
-
Премьера: новый альбом TRIVIUM «In The Court Of The Dragon»
-
Слишком поздно умирать молодыми. Концерты GUNS N’ ROSES, Ace Frehley, ALICE COOPER в Северной Каролине
-
Richie Faulkner из JUDAS PRIEST во время исполнения «Painkiller» пережил разрыв аорты
-
Краудфандинг: вокалисту AGNOSTIC FRONT Roger Miret нужна помощь в лечении от рака
-
Исследователи: кокаин и MDMA, обнаруженные в реке после фестиваля Glastonbury, угрожают природе
-
Rob Halford снялся в забавных рекламных роликах страховой компании
-
Репортаж: крупнейший американский рок-фестиваль Louder Than Life c четырьмя часами METALLICA!
-
Стоит послушать: новая тема VOLBEAT «Shotgun Blues»
-
Видеоинтервью с Ангусом из ТОРНАДО: «Если беларусы опустят руки, мы окажемся провинцией России»
Комментарии
- Postoronnim W.: Дружище Христос написал(а): Я какой-то неправильный русский? Дружище Христос, разве ты не еврей?
- Zxcv: Видимо, деньги произошли
- Костя: Интересно, что же произошло…?
- Дед Аким: Отличный альбомГод получается урожайным, много хорошего вышло и ещё что-то выйдет, 7 альбомов среди ста…
- Дед Аким: Все группы классика рока, прямо бальзам на душу, замечательный репортаж
- Дед Аким: Три новых альбома Кипелов — Часы Судного дня (2021) (Heavy Metal), может нравиться или нет, но этого…
- Дед Аким: Третья известная группа из представителей ню-метала-рока. Первые две: Limp Bizkit и Linkin Park уже…
- Дружище Христос: Дмитро написал(а): DREAMER написал(а): Ой, не разглядел сослепу что это хохлы. Ничего. Русня вся…
- Дмитро: DREAMER написал(а): Ой, не разглядел сослепу что это хохлы. Ничего. Русня вся слепая от стекломоя)))
- Дмитро: Mick Dundee написал(а): Кто эти все локальные,местечковые герои ? Я не про уважаемую группу,а про «героев» их…
- Bronco: Guns n Roses нужно срочно пересмотреть свой имидж, по крайней мере Экселу точно. Уже 30 лет назад резало…
- Писюн с глазами: Скушна. Тогда уж лучше Parkway Drive какой-нибудь или хучь Lamb Of God
- Ветошь: Очень неплохо, согласен!
Интересно, что же произошло…?
Видимо, деньги произошли