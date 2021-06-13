pain party in my head
13.06.2021

Клип под пьянку выходного дня: PAIN «Party In My Head»

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После альбома PAIN Coming Home 2016 года Петя занимался чем угодно, но не своим PAIN. Однако, утверждает он в предисловии к внезапному новому синглу «Party In My Head», пандемия прошлого года натолкнула на ряд мыслей… и звуков.

«Я решил написать песню про локдаун и прочее дерьмо, что выпало на людскую долю, про то, как все, в том числе и я сам, мучились с тем, чтобы адаптироваться к новому образу жизни. Нам пришлось столкнуться со своим внутренним «я», оказавшись во внезапном уединении, — поэтому, надеюсь, моя песенка вас подбодрит. Ведь у каждого в голове происходит своя вечеринка.

Как мне кажется, тема получилась чертовски тусовочной — так что не могу дождаться концертов, чтобы ее отыграть».

…Ну а в клипе вы наверняка заметите кое-какого знакомого персонажа…

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