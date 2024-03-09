peter Tagtgren pain
09.03.2024

«Это моя песня в стиле DEPECHE MODE 80-x». PAIN вернулись после восьмилетнего затишья

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После того перестал работать дуэт LINDEMANN, Тилль успел выпустить очень неплохой сольник. Петя, продолжающий делать дела с HYPOCRISY, как видно, также не смог отказаться от попсы, электроники и танцев — так что вот, в мае под маркой PAIN выходит альбом I Am.

«Самая удивительная песня альбома — это, наверное, ‘Go With The Flow’, — презентует Tägtgren первый сингл. — Когда она начнет вибрировать в ваших колонках, то, уверен, многие скажут: да че вообще за хрень происходит? А я отвечу: это моя песня в стиле DEPECHE MODE 80-x.

А также, наверное, проблеск света в обычной для меня тьме. Я привык думать, что все летит в ад, но в случае с этой темой как бы говорю себе самому: ладно, чувак, просто расслабься, и пускай все идет как идет. Отпусти себя и будь просто в потоке вещей.

Жанрово же для PAIN границ вообще нет. Я придумываю какую-то идею, прокручиваю ее и решаю, можно ли выжать что-то занятное. А иногда нарочно подкидываю слушателям сюрпризы.

В силе синтипопа 80-х, как ‘Go With The Flow’, я подумывал поработать давно, заморачивался с аналоговыми синтезаторами и просто сходил с ума, а заодно приписал запоминающийся, как в всегда в PAIN, припев. Трудней всего было подобрать текст и вокальный стиль».

А эксперимент уже перед вами!

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