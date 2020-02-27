Запретить концерт LINDEMANN! «Гастролирует по земле, за которую сражались деды, пропагандирует разврат и насилие»

Группа LINDEMANN, выпустившая в конце прошлого года отличный альбом F & M, не перестает бомбить эфир бодрыми клипами — после которых, войдя в раж и кураж, Тилль пустился в полнейшую чернуху с порнухой. Нашумевший непристойный клип «Till The End» с русскими женщинами, выпущенный 14 февраля под вывеской NA CHUI, вызвал предсказуемое бурление (иначе зачем бы его снимать вовсе?). О высоком культурном уровне речь, конечно же, не идет — ну и, стоило порнографии с участием немолодого любовника Лободы появиться в эфире, весенний тур LINDEMANN по России, Украине и Беларуси тут же попал под обстрел импотентов-общественников. Хотя куда им идти, вроде бы, четко сказали в названии проджекта.
В Минске к вопросу отнеслись халатно: в петиции «Отмена концерта Тилля Линдеманна в Минске» говорится: «Просим отменить концерт Тилля Линдеманна в Минске. После его ужасного порно-клипа и его отношения к русским женщинам! Неподобающе терпеть такое и пускать его в нашу страну и тем более платить ему деньги. Считаем, он пропагандирует небрежное, даже ужасное отношение к женщинам». Подписей пока мало. Видно, судьба русских женщин Минск не волнует.
Зато Новосибирск, родина скрепности, кинул на стол сразу все любимые карты. Учитесь! Цитата Mixnews: «Житель Новосибирска Роман Котик написал обращение к властям города с призывом отменить предстоящий концерт фронтмена RAMMSTEIN Тилля Линдеманна c его сайд-проектом LINDEMANN. Недовольство сибиряка вызвало то, что ранее немецкий артист снимал клип «порнографического характера» в России, в котором «использует русских женщин».
Как отметил Котик, в преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне данный факт становится ещё более неприемлемым.
«В преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка на немецком языке и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Возникает вопрос: 75 лет победы кого над кем мы будем праздновать», — говорится в обращении общественника.
Как заявил в интервью телеканалу «360» Роман Котик, он спокойно относится к творчеству RAMMSTEIN. Но подготовка концерта группы LINDEMANN в Новосибирске проходит одновременно с подготовкой к новой возможной оргии немца, утверждает общественник.
«Уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города распространяют приглашения на афтерпати концерта. После таких видеороликов несложно понять, для какой цели немецкий исполнитель приглашает российских женщин на свою вечеринку», — отметил Котик.
И я даже не знаю, что для Котика всего оскорбительнее: нога немецкоязычного немца, попирающая русскую землю, или тот факт, что его-то, Котика, в афтерпати у Тилля никто не позвал!
Вот не даром я не люблю коцикофф)))
Вот не люблю я котиков…
На самом деле, этот котик уже не первый раз замечен в каких-то мутных акциях, и страничка в контактике у него от легиона отгорожена (но крайне показательна квасным патриотизмом). Новосиб, в целом, отжигает часто по запретам всего, чего не лень — есть там целая бригада «святош» — кликуш, по типу сорока сороков
Билядь, Линдеманна не трогайте хоть. Не хотите, чтобы он трахал русских женщин, трахайте их сами на афтерпати Линдеманна и его самого заодно)
«Возникает вопрос: 75 лет победы кого над кем мы будем праздновать»
Всё не могут успокоится с победой. Проигравшая Германия за последние десятилетия стала целью эмиграции для миллионов людей. Одних русских там несколько миллионов (https://ru-geld.de/statistik/how-many-migrants.html) — и это притом,что Германия проиграла Вторую Мировую Войну.
Россия кроме таджиков-дворников или китайских студентов мигрантами к сожалению похвастаться не может…Вот и думайте,кто победил…
Crow написал(а):
Одних русских там несколько миллионов (https://ru-geld.de/statistik/how-many-migrants.html) — и это притом,что Германия проиграла Вторую Мировую Войну.
Дык, осваивают завоёванную страну.
А бабы в клипе подрывают устои! Деморализуют противника!
Билять, а где ентот клип посмотреть-то можно? На ютубе нету вроде, только на порнхабе чтоль? А то из-за чего сыр-бор то)
vk есть клип
Для нецензурной версии — порнхаб и ВК.
Деды не дрочили!
а почему Лобода в клипе не снялась?
Онажемать!
Музыка — так себе. А вот розовая шубка — это крайне вызывающе.