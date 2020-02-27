Запретить концерт LINDEMANN! «Гастролирует по земле, за которую сражались деды, пропагандирует разврат и насилие»

Группа LINDEMANN, выпустившая в конце прошлого года отличный альбом F & M, не перестает бомбить эфир бодрыми клипами — после которых, войдя в раж и кураж, Тилль пустился в полнейшую чернуху с порнухой. Нашумевший непристойный клип «Till The End» с русскими женщинами, выпущенный 14 февраля под вывеской NA CHUI, вызвал предсказуемое бурление (иначе зачем бы его снимать вовсе?). О высоком культурном уровне речь, конечно же, не идет — ну и, стоило порнографии с участием немолодого любовника Лободы появиться в эфире, весенний тур LINDEMANN по России, Украине и Беларуси тут же попал под обстрел импотентов-общественников. Хотя куда им идти, вроде бы, четко сказали в названии проджекта.

В Минске к вопросу отнеслись халатно: в петиции «Отмена концерта Тилля Линдеманна в Минске» говорится: «Просим отменить концерт Тилля Линдеманна в Минске. После его ужасного порно-клипа и его отношения к русским женщинам! Неподобающе терпеть такое и пускать его в нашу страну и тем более платить ему деньги. Считаем, он пропагандирует небрежное, даже ужасное отношение к женщинам». Подписей пока мало. Видно, судьба русских женщин Минск не волнует.

Зато Новосибирск, родина скрепности, кинул на стол сразу все любимые карты. Учитесь! Цитата Mixnews: «Житель Новосибирска Роман Котик написал обращение к властям города с призывом отменить предстоящий концерт фронтмена RAMMSTEIN Тилля Линдеманна c его сайд-проектом LINDEMANN. Недовольство сибиряка вызвало то, что ранее немецкий артист снимал клип «порнографического характера» в России, в котором «использует русских женщин».

Как отметил Котик, в преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне данный факт становится ещё более неприемлемым.

«В преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка на немецком языке и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Возникает вопрос: 75 лет победы кого над кем мы будем праздновать», — говорится в обращении общественника.

Как заявил в интервью телеканалу «360» Роман Котик, он спокойно относится к творчеству RAMMSTEIN. Но подготовка концерта группы LINDEMANN в Новосибирске проходит одновременно с подготовкой к новой возможной оргии немца, утверждает общественник.

«Уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города распространяют приглашения на афтерпати концерта. После таких видеороликов несложно понять, для какой цели немецкий исполнитель приглашает российских женщин на свою вечеринку», — отметил Котик.

И я даже не знаю, что для Котика всего оскорбительнее: нога немецкоязычного немца, попирающая русскую землю, или тот факт, что его-то, Котика, в афтерпати у Тилля никто не позвал!