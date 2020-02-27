Запретить концерт LINDEMANN! «Гастролирует по земле, за которую сражались деды, пропагандирует разврат и насилие»

Группа LINDEMANN, выпустившая в конце прошлого года отличный альбом F & M, не перестает бомбить эфир бодрыми клипами — после которых, войдя в раж и кураж, Тилль пустился в полнейшую чернуху с порнухой. Нашумевший непристойный клип «Till The End» с русскими женщинами, выпущенный 14 февраля под вывеской NA CHUI, вызвал предсказуемое бурление (иначе зачем бы его снимать вовсе?). О высоком культурном уровне речь, конечно же, не идет — ну и, стоило порнографии с участием немолодого любовника Лободы появиться в эфире, весенний тур LINDEMANN по России, Украине и Беларуси тут же попал под обстрел импотентов-общественников. Хотя куда им идти, вроде бы, четко сказали в названии проджекта.

lindemann-na-chui-videoВ Минске к вопросу отнеслись халатно: в петиции «Отмена концерта Тилля Линдеманна в Минске» говорится: «Просим отменить концерт Тилля Линдеманна в Минске. После его ужасного порно-клипа и его отношения к русским женщинам! Неподобающе терпеть такое и пускать его в нашу страну и тем более платить ему деньги. Считаем, он пропагандирует небрежное, даже ужасное отношение к женщинам». Подписей пока мало. Видно, судьба русских женщин Минск не волнует.

Зато Новосибирск, родина скрепности, кинул на стол сразу все любимые карты. Учитесь! Цитата Mixnews: «Житель Новосибирска Роман Котик написал обращение к властям города с призывом отменить предстоящий концерт фронтмена RAMMSTEIN Тилля Линдеманна c его сайд-проектом LINDEMANN. Недовольство сибиряка вызвало то, что ранее немецкий артист снимал клип «порнографического характера» в России, в котором «использует русских женщин».

Как отметил Котик, в преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне данный факт становится ещё более неприемлемым.

lindemann-russian-video«В преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка на немецком языке и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Возникает вопрос: 75 лет победы кого над кем мы будем праздновать», — говорится в обращении общественника.

Как заявил в интервью телеканалу «360» Роман Котик, он спокойно относится к творчеству RAMMSTEIN. Но подготовка концерта группы LINDEMANN в Новосибирске проходит одновременно с подготовкой к новой возможной оргии немца, утверждает общественник.

«Уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города распространяют приглашения на афтерпати концерта. После таких видеороликов несложно понять, для какой цели немецкий исполнитель приглашает российских женщин на свою вечеринку», — отметил Котик.

И я даже не знаю, что для Котика всего оскорбительнее: нога немецкоязычного немца, попирающая русскую землю, или тот факт, что его-то, Котика, в афтерпати у Тилля никто не позвал!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. zzz 27.02.2020 в 06:31

    Вот не даром я не люблю коцикофф)))

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  2. Тварь 27.02.2020 в 07:01

    Вот не люблю я котиков…
    На самом деле, этот котик уже не первый раз замечен в каких-то мутных акциях, и страничка в контактике у него от легиона отгорожена (но крайне показательна квасным патриотизмом). Новосиб, в целом, отжигает часто по запретам всего, чего не лень — есть там целая бригада «святош» — кликуш, по типу сорока сороков

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  3. Sergey25 27.02.2020 в 13:00

    Билядь, Линдеманна не трогайте хоть. Не хотите, чтобы он трахал русских женщин, трахайте их сами на афтерпати Линдеманна и его самого заодно)

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  4. Crow 27.02.2020 в 14:42

    «Возникает вопрос: 75 лет победы кого над кем мы будем праздновать»

    Всё не могут успокоится с победой. Проигравшая Германия за последние десятилетия стала целью эмиграции для миллионов людей. Одних русских там несколько миллионов (https://ru-geld.de/statistik/how-many-migrants.html) — и это притом,что Германия проиграла Вторую Мировую Войну.

    Россия кроме таджиков-дворников или китайских студентов мигрантами к сожалению похвастаться не может…Вот и думайте,кто победил…

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  5. Morion 27.02.2020 в 16:20

    Crow написал(а):
    Одних русских там несколько миллионов (https://ru-geld.de/statistik/how-many-migrants.html) — и это притом,что Германия проиграла Вторую Мировую Войну.
    Дык, осваивают завоёванную страну.

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  6. Sonne 27.02.2020 в 16:31

    А бабы в клипе подрывают устои! Деморализуют противника!

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  7. Антиахтунг 27.02.2020 в 17:28

    Билять, а где ентот клип посмотреть-то можно? На ютубе нету вроде, только на порнхабе чтоль? А то из-за чего сыр-бор то)

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  8. Pat 27.02.2020 в 17:31

    vk есть клип

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  9. Sonne 27.02.2020 в 17:48

    Для нецензурной версии — порнхаб и ВК.

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  10. Граф де Билл 27.02.2020 в 20:21

    Деды не дрочили!

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  11. DawnRazor_ 27.02.2020 в 20:43

    а почему Лобода в клипе не снялась?

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  12. Граф де Билл 27.02.2020 в 21:05

    Онажемать!

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  13. DimaCar 28.02.2020 в 01:39

    Музыка — так себе. А вот розовая шубка — это крайне вызывающе.

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