10.09.2021
Новинка: HYPOCRISY «Chemical Whore»Новинки и новости
Peter Tägtgren, как колобок, ушел от Линдеманна (и правильно: мужик совсем потек крышей от обрушившейся на него русскости) и всерьез взялся за восстановление HYPOCRISY, позабытой почти на 10 лет. В конце ноября группа выпустит альбом Worship — и уже есть первая песня!
Звучит, как будто бы никто никуда и не уходил.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 424
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- Рецензия: PAIN
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Классная песня !
Йеее!!!