Hypocrisy
10.09.2021

Новинка: HYPOCRISY «Chemical Whore»

Новинки и новости

Peter Tägtgren, как колобок, ушел от Линдеманна (и правильно: мужик совсем потек крышей от обрушившейся на него русскости) и всерьез взялся за восстановление HYPOCRISY, позабытой почти на 10 лет. В конце ноября группа выпустит альбом Worship — и уже есть первая песня!

Звучит, как будто бы никто никуда и не уходил.

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