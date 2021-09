Гигантомания в действии: IRON MAIDEN выпустили двойной альбом «Senjutsu»

3 сентября, перевернув как следует календарь, IRON MAIDEN реализовали одну из самых своих эпичных (хотя кто-то нехороший, возможно, скажет «графоманских») работ, двойной альбом Senjutsu, каждый из дисков которого завешивает на сорок минут, да и сами песни порой звучат минут по 10-12. Работали над музыкой «мейдены» в 2019 году, а затем долго ждали, томились и томили поклонников. В июле утешительным призом появился первый сингл «The Writing On The Wall», в августе — «Stratego» (свежее видео можно посмотреть ниже), ну а кто хотел, тот, конечно, уж послушал и альбом целиком.

Если честно, я до конца не осилила — ну да впрочем, при вечном противостоянии фанатов «джудасприста» и «мэйденов» (это как в роке BEATLES против ROLLING STONES) всегда занимала сторону JP в их умении создавать емкий, лаконичный, боевитый и бодренький хэви на контрасте с более многословными, размеренными и — особенно в последние годы — редко когда хитовыми IM.

Senjutsu — медленный, прогрессивно-эпический, навороченный, многослойный, многоречивый и откровенно затянутый: тот самый случай, когда из 80 минут можно выбросить 30 и ни о чем не жалеть. Хотя, возможно, именно поворот в сторону прогрессива кому-то понравится: с одной стороны, узнаваемый и долгожданный IM со всеми традиционными фишками и прекрасно звучащим Брюсом. С другой — это не кавер на самих себя, как то было в случае с давешним HELLOWEEN. Потому — решайте и пробуйте сами.

Bruce Dickinson: «В том, что на диске столько продолжительных тем, частично виноваты я и Стив Харрис. Мы оба большие любители прога. Например, Стив страшно фанатеет по JETHRO TULL. Да и я их очень люблю. Он предпочитает A Passion Play и Think As A Brick, а мне ближе Aqualung и ранний материал. А еще Стив обожает GENESIS периода Peter Gabriel: The Lamb Lies Down On Broadway и это вот все. А я по отношению к GENESIS спокоен, зато люблю Гэбриеловские сольники, особенно третий — мрачный, пугающий, эмоционально насыщенный материал. VAN DER GRAAF GENERATOR — вот тоже хорошая группа, современники GENESIS, и я их тоже котирую. И, короче, весь этот прог постоянно крутится у нас в голове, влияет на музыку, также как THIN LIZZY, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH».

Как вам «Senjutsu» IRON MAIDEN? Не слушал(а) и не буду

Не слушал(а), но обязательно возьмусь в ближайшем будущем

Альбом года!

Уныло!

На один раз сойдет

Лучшая работа IM за последние лет 20

Лучшая работа IM на все времена

Одна из худших работ IM результаты

