Гигантомания в действии: IRON MAIDEN выпустили двойной альбом «Senjutsu»Блог
3 сентября, перевернув как следует календарь, IRON MAIDEN реализовали одну из самых своих эпичных (хотя кто-то нехороший, возможно, скажет «графоманских») работ, двойной альбом Senjutsu, каждый из дисков которого завешивает на сорок минут, да и сами песни порой звучат минут по 10-12. Работали над музыкой «мейдены» в 2019 году, а затем долго ждали, томились и томили поклонников. В июле утешительным призом появился первый сингл «The Writing On The Wall», в августе — «Stratego» (свежее видео можно посмотреть ниже), ну а кто хотел, тот, конечно, уж послушал и альбом целиком.
Если честно, я до конца не осилила — ну да впрочем, при вечном противостоянии фанатов «джудасприста» и «мэйденов» (это как в роке BEATLES против ROLLING STONES) всегда занимала сторону JP в их умении создавать емкий, лаконичный, боевитый и бодренький хэви на контрасте с более многословными, размеренными и — особенно в последние годы — редко когда хитовыми IM.
Senjutsu — медленный, прогрессивно-эпический, навороченный, многослойный, многоречивый и откровенно затянутый: тот самый случай, когда из 80 минут можно выбросить 30 и ни о чем не жалеть. Хотя, возможно, именно поворот в сторону прогрессива кому-то понравится: с одной стороны, узнаваемый и долгожданный IM со всеми традиционными фишками и прекрасно звучащим Брюсом. С другой — это не кавер на самих себя, как то было в случае с давешним HELLOWEEN. Потому — решайте и пробуйте сами.
Bruce Dickinson: «В том, что на диске столько продолжительных тем, частично виноваты я и Стив Харрис. Мы оба большие любители прога. Например, Стив страшно фанатеет по JETHRO TULL. Да и я их очень люблю. Он предпочитает A Passion Play и Think As A Brick, а мне ближе Aqualung и ранний материал. А еще Стив обожает GENESIS периода Peter Gabriel: The Lamb Lies Down On Broadway и это вот все. А я по отношению к GENESIS спокоен, зато люблю Гэбриеловские сольники, особенно третий — мрачный, пугающий, эмоционально насыщенный материал. VAN DER GRAAF GENERATOR — вот тоже хорошая группа, современники GENESIS, и я их тоже котирую. И, короче, весь этот прог постоянно крутится у нас в голове, влияет на музыку, также как THIN LIZZY, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 254
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Гигантомания в действии: IRON MAIDEN выпустили двойной альбом «Senjutsu»
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Отличный альбом! Думал будет хуже (типа 2010го).
Не буду голосовать, лучше отвечу здесь: альбом порадовал. Порадовал звучанием, порадовал цельностью и содержанием материала. Видимо, за прошедшие 6 лет со времен «The Book Of Souls» я в достаточной мере успел по ним соскучиться. Сравнивать «Senjutsu» c альбомами до «Brave New World», мягко выражаясь, глупо. А вот если говорить о временном промежутке после возвращения Дикинсона, то мой личный топ-3 будет выглядеть следующим образом:
1. Brave New World
2. Dance Of Death
3. Senjutsu
Я очень хорошо отношусь к альбомам 2006-2015, но в них мне не хватало цельности, а в новом она есть. Самоцитирование и самокопирование мной давно расцениваются как почерк мастера) Жаль, что вы не дослушали до конца, потому что «Hell On Earth» этого определенно заслуживает)
P.S. The Beatles или The Rolling Stones? Конечно, The Doors
Что-то не слышно по музыке Мейден влияние прога в последнем альбоме. От слова совсем. Почему раньше могли писать Mother Russia или Caught Somewhere in Time? Которые — да, длинные, но не затянутые, в них постоянно развивается музыкальная тема.
Хороший цельный альбом! Послушал уже много раз. Да и предыдущий был хорош.
Мне понравилось, что не исписались старики, до сих пор много идей и Харрис, хоть и затягивает иногда (вот, кстати, согласен, что можно было сократить альбом до одного диска, таки есть песни послабее), но всё-таки крайне талантливый и толковый композитор. Так что любителю Iron Maiden, ещё и соскучившемуся, это просто подарок. Дикинсон поет замечательно!
Я ещё в 2000 потерял интерес к группе, слишком много стало занудства и с хитами проблема. Но это имхо сугубо, не обижайтесь, если что!
Сначала совсем не понравилось. После третьего захода — вполне достойно.
Вот да, мне кажется, это надо слушать не наскоком, а как-то постепенно, как читать большой роман Стивена Кинга, который по-старчески затягивает повествование, но все равно умеет увлечь. Прогрессивность нового мэйдена не напрягает, я люблю старые прогрессивные группы.
Polaris написал(а):
Что-то не слышно по музыке Мейден влияние прога в последнем альбоме. От слова совсем. Почему раньше могли писать Mother Russia или Caught Somewhere in Time? Которые — да, длинные, но не затянутые, в них постоянно развивается музыкальная тема.
Не все то прог, что Dream Theater. Послушайте тот же Van der Graaf Generator, там прогрессивность в другом ключе.
Альбом в целом хороший. Хеллоуин выдали блюдо погорячее. А если кому-то хотелось лихих Iron Maiden, то им следует поискать в 82-84 годах. Нынешнее творчество группы пропитано запахом дома для стариков. Примите это
Hell On Earth — это когда хочется х-фактор, но без Бейли и Харрису взгрустнулось по темам 26 летней давности
DimaCar написал(а):
Альбом в целом хороший. Хеллоуин выдали блюдо погорячее. А если кому-то хотелось лихих Iron Maiden, то им следует поискать в 82-84 годах. Нынешнее творчество группы пропитано запахом дома для стариков. Примите это
хеловин и помоложе будут