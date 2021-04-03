«Пандемический оркестр» из 160 человек сыграл классику IRON MAIDENБлог
Ulf Wadenbrandt, режиссер Sweden Symphony Orchestra, решивший показать миру, что исполнители классической музыки так же скучают по концертам, как, например, металисты, сделал необычный и крайне непростой в реализации проект: оркестр из 160 человек, собравшихся онлайн, сыграл инструментал «Fear Of The Dark» в симфо-аранжировке.
«В этой песне есть все: красивые мелодические линии, масса энергии и удивительные смены темпа — магическая аранжировка, позволяющая оркестру одновременно выпустить пар и обеспечить фантастический звук. IRON MAIDEN написали великую вещь, которая идеально подходит для оркестрового исполнения».
В записи приняли скучающие и оставшиеся без дела в условиях пандемии музыканты Dortmund Philharmonic, профессиональные исполнители, учителя музыки и студенты из Норвегии, Бразилии, России, Китая, Аргентины, Испании и других стран — только посмотрите, как все это работает вместе!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
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«Пандемический оркестр» из 160 человек сыграл классику IRON MAIDEN
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