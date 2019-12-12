Bruce Dickinson спел «Chemical Wedding» а капелла

В настоящий момент старина Брюс колесит по клубам со spoken word шоу, начавшимся как промо-кампания книги «What Does This Button Do?», а впоследствии переросшими в «вечера для души». Вот, например, иногда он поет. А капелла. Послушайте.

, рубрика(и): Быстрые новости

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