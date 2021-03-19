HELLOWEEN дразнят новым альбомом. «Это группа в абсолютном воплощении»

Продолжение HELLOWEEN’овской студийной истории, последняя полноформатная точка (хотя скорей, запятая) была поставлена в 2015 году альбомом My God-Given Right, было анонсировано еще в 2019-м. Мол, тур Pumpkins United внезапно воссоединил, помирил и сплотил музыкантов разных поколений, и вот теперь они все вместе, включая внушительный вокальный состав, собираются сделать нечто монументальное. В 2021-м наконец определились детали: альбом под необычайным названием Helloween и общей длительностью более часа выйдет в середине июня; заключительная 12-минутная тема «Skyfall» обещается апрельским синглом — а кому ну очень неймется, держите тизер!

Dani Löble: «Этот релиз коронует эпопею проекта Pumpkins United. И несмотря на ее продолжительность, меня по-прежнему восхищает и удивляет многогранность истории HELLOWEEN, отраженной в голосах легендарных Michi, Andi и Kai. Теперь они будут вместе на одной записи — и это HELLOWEEN в абсолюте, как он есть в принципе.

Первым синглом мы выбрали 12-минутный эпик «Skyfall», написанный Каем Хансеном и обладающий поистине «киперовским» характером — хотя и не только. Мы уверены, в этой теме найдут кое-что для себя фанаты всех периодов творчества коллектива. Равно как и альбом целиком, прокладывающий мост между незабываемыми пятнадцатью альбомами дискографии и новым приключениями».

Стелят, короче, гладко.

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