Iron Maiden live
15.07.2021

Клип дня: IRON MAIDEN «The Writing On The Wall»

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Совпадение, но после известия про разговорный тур Дикинсона — еще одно обновление из боевого лагеря IRON MAIDEN: на этот раз целая песня (первая новинка за шесть лет) и замечательный мультяшный видеоклип, который, честно признать, понравился даже больше, чем музыка.

Смотрим-слушаем; тема называется «The Writing On The Wall», авторами выступили Adrian Smith и Bruce Dickinson.

Have you seen The Writing On The Wall?
Have you seen that writing?
Can you see the riders on the storm?
Can you see them riding?..

Количество просмотров: 207

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4 комментария

  • Ветошь написал(а):

    А они эту песню точно уже не записывали раза четыре? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif

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  • Dmitriy написал(а):

    Ветошь написал(а):
    А они эту песню точно уже не записывали раза четыре?
    Это почерк мастеров) Если без шуток — сферический Iron Maiden в вакууме. И это хорошо. Ждем анонса альбома.

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  • Сергеич написал(а):

    Типичный Айрон Мейден последних лет — очень монотонная, скучная, стариковская псевдоэпичная музыка.

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  • Иван Абрамов написал(а):

    Не ожидал. Замечательные клип и песня.
    Соло вернуло в 80-ые, чуть не прослезился.

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