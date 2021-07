Клип дня: IRON MAIDEN «The Writing On The Wall»

Совпадение, но после известия про разговорный тур Дикинсона — еще одно обновление из боевого лагеря IRON MAIDEN: на этот раз целая песня (первая новинка за шесть лет) и замечательный мультяшный видеоклип, который, честно признать, понравился даже больше, чем музыка.

Смотрим-слушаем; тема называется «The Writing On The Wall», авторами выступили Adrian Smith и Bruce Dickinson.

Have you seen The Writing On The Wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding?..