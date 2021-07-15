15.07.2021
Клип дня: IRON MAIDEN «The Writing On The Wall»Блог
Совпадение, но после известия про разговорный тур Дикинсона — еще одно обновление из боевого лагеря IRON MAIDEN: на этот раз целая песня (первая новинка за шесть лет) и замечательный мультяшный видеоклип, который, честно признать, понравился даже больше, чем музыка.
Смотрим-слушаем; тема называется «The Writing On The Wall», авторами выступили Adrian Smith и Bruce Dickinson.
Have you seen The Writing On The Wall?
Have you seen that writing?
Can you see the riders on the storm?
Can you see them riding?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 207
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4 комментария
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А они эту песню точно уже не записывали раза четыре?
Ветошь написал(а):
А они эту песню точно уже не записывали раза четыре?
Это почерк мастеров) Если без шуток — сферический Iron Maiden в вакууме. И это хорошо. Ждем анонса альбома.
Типичный Айрон Мейден последних лет — очень монотонная, скучная, стариковская псевдоэпичная музыка.
Не ожидал. Замечательные клип и песня.
Соло вернуло в 80-ые, чуть не прослезился.