Будучи монахом, ты не обязан слушать только церковные песнопения. И тем более только их исполнять. Именно так решили иеромонах Petar и монах Teofil, проводящие годы жизни в монастыре Сербской Православной Церкви и, кажется, питающие слабость к IRON MAIDEN. Они сыграли акустический кавер «Wasting Love», и вышло это, прямо скажем, весьма симпатично.
Видео: как сербские монахи IRON MAIDEN играли
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Iron Maiden, трибьюты
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Да, собственно метала у Сербов не густо.
Например, такой симпатичный, пусть и не Бог весть какой оригинальный павер. Проект «Деспот», с явной отсылкой к некоему этапу развития (на тот момент — деградации) Сербского царства, в названии.
https://www.youtube.com/watch?v=xpfAzj-f9IE
Весь альбом проекта:
https://www.youtube.com/watch?v=9F9CZs9DqH8
А вот команда из Сербской Спарты (она же Черногория) — Визант. Этакий пагано-дум, с заездом в бурное прошлое Балкан, в том числе и не такое далёкое, но не менее кровавое:
https://www.youtube.com/watch?v=1jRs8GtZ4IA
Так же хороши метал-каверы на четнические песни:
https://www.youtube.com/watch?v=H4Cjvx1oWGw
И даже на сербскую народную песню времён самой известной битвы на Косовом поле:
https://www.youtube.com/watch?v=OfI1cxAuiq0
Ну и, разумеется, «Косово je Србиja!»
https://www.youtube.com/watch?v=SxMCdX2s3IU
Молодцы!