Видео: как сербские монахи IRON MAIDEN играли

Будучи монахом, ты не обязан слушать только церковные песнопения. И тем более только их исполнять. Именно так решили иеромонах Petar и монах Teofil, проводящие годы жизни в монастыре Сербской Православной Церкви и, кажется, питающие слабость к IRON MAIDEN. Они сыграли акустический кавер «Wasting Love», и вышло это, прямо скажем, весьма симпатично.