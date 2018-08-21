Видео: как сербские монахи IRON MAIDEN играли

Будучи монахом, ты не обязан слушать только церковные песнопения. И тем более только их исполнять. Именно так решили иеромонах Petar и монах Teofil, проводящие годы жизни в монастыре Сербской Православной Церкви и, кажется, питающие слабость к IRON MAIDEN. Они сыграли акустический кавер «Wasting Love», и вышло это, прямо скажем, весьма симпатично.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Ad Noctum 22.08.2018 в 01:49

    Да, собственно метала у Сербов не густо.
    Например, такой симпатичный, пусть и не Бог весть какой оригинальный павер. Проект «Деспот», с явной отсылкой к некоему этапу развития (на тот момент — деградации) Сербского царства, в названии.
    https://www.youtube.com/watch?v=xpfAzj-f9IE

    Весь альбом проекта:
    https://www.youtube.com/watch?v=9F9CZs9DqH8

    А вот команда из Сербской Спарты (она же Черногория) — Визант. Этакий пагано-дум, с заездом в бурное прошлое Балкан, в том числе и не такое далёкое, но не менее кровавое:
    https://www.youtube.com/watch?v=1jRs8GtZ4IA

    Так же хороши метал-каверы на четнические песни:
    https://www.youtube.com/watch?v=H4Cjvx1oWGw

    И даже на сербскую народную песню времён самой известной битвы на Косовом поле:
    https://www.youtube.com/watch?v=OfI1cxAuiq0

    Ну и, разумеется, «Косово je Србиja!»
    https://www.youtube.com/watch?v=SxMCdX2s3IU

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  2. Gennadius 22.08.2018 в 08:37

    Молодцы!

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