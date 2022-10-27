Лучший концерт сезона: IRON MAIDEN и WITHIN TEMPTATION в Гринсборо

Если честно, никогда не была отчаянной поклонницей творчества IRON MAIDEN, в любое время суток предпочитая, например, JUDAS PRIEST, — ну и последним альбомом, который понравился от и до, был Brave New World более чем двадцатилетней давности. Тем не менее, грешно было пропустить редкий американский тур группы — тем более с мыслью, что средний возраст музыкантов — 65 лет (а Nicko McBrain уже семьдесят!), и поймать их в топовой форме с годами будет все сложнее. Теперь же, по итогам вчерашнего шоу, скажу так. Если на доступном расстоянии выступают IRON MAIDEN и кто-то решит пропустить — то, как говорилось в классическом фильме, «на небесах окрестят тебя лохом». Они просто фееричны!!! Шикарны. Идеальная концертная группа; восхитительное шоу, которое по качеству антуража, декораций, продуманности и сценической целостности победит, наверно, только RAMMSTEIN.

В Северной Каролине IM с поддержкой от WITHIN TEMPTATION принимал громадный Greensboro Coliseum Complex — самый большой крытый концертный зал в США вместимостью в 23500 человек. И он был полон. На стоянках сгрудились машины с номерами разных штатов — несмотря на начало рабочей недели, народ ехал ради концерта по пять-шесть часов, целыми семьями, поколениями, забивая отели и мотели по всему городу.

«Я их начал слушать с восьмидесятого», — говорил сидящий рядом на трибуне дед другому деду. А Брюс Дикинсон между песнями подкалывал публику, мол, поднимите руки, кто из собравшихся в зале родился с тех пор, как мы приезжали сюда в последний раз?..

Мерч продавался по страшным ценам ($50 за обычную майку, $75 за реглан), но за ним все равно выстраивались очереди.

Открывали вечер WITHIN TEMPTATION — группа, которая доросла до гастролей высочайшего уровня и искренне тащившаяся от каждой минуты под софитами переполненных арен. Sharon den Adel, сияющая, непрестанно рассыпалась в словах благодарности и незамутненного счастья — все такая же милая и голосистая, как в видео на песню «Mother Earth», после которой о WT заговорили по миру и которая до сих пор закрывает выступления голландцев.

Небольшая нарезка с концерта (снято на смартфон и с далеких трибун, но что уж есть).

Играли WT не очень долго, всего восемь тем (см. сетлист), однако чрезвычайно прочувствованно, душевно и энергично. А на «Raise Your Banner» из альбома Resist Шарон вышла с украинским флагом.

..So raise your banner, fight your war

Break the silence, no remorse

Won’t die within

Raise your banner, won’t you come

Fight the venom, the good die young

Won’t die within

Blood for freedom…

Уверена, всем в WT октябрь 2002, тур с IRON MAIDEN, перенесенный с 2019-го и заканчивающийся сегодня во Флориде, запомнится как мечта. Круче только собирать по 20 тыщ в одиночку!

«Мейдены» вышли под интро UFO «Doctor Doctor» и оглушительный ор тысяч ртов — не замолкавший в течение двух часов, когда, меняя декорации и наряды, из песни в песню англичане забирались все выше по шкале абсолютного восторга, так что к финальной, бисовой «Aces High», когда над головами музыкантов воспарил самолет Spitfire, искренне верилось, что сейчас они улетят, испарятся, как чудесная шумная хэви-метал иллюзия, созданная из соло, по-прежнему голосистого Брюса и хитов, которые десятилетиями поют поколения фэнов.

Сетлист, стартовавший несколькими песнями современного периода IM, большей частью составили боевики и бестселлеры (см. тут; личное огромное спасибо за «Blood Brothers»). В отличие от WT, актуальную повестку группа не трогала ни словами, ни песней, не сыграв, например, «2 Minutes to Midnight», которая на сегодня звучала бы страшновато.

Сцена преображалась с каждым треком — кроме того, Брюс немыслимым образом успевал менять костюмы, являясь то обезумевшим пастором («Revelations»), то приспешником демона («The Number of the Beast»), то Trooper’ом, то чумным доктором, то осужденным из нетленки «Hallowed Be Thy Name». За спинами музыкантов возводились и сменялись стены японских городов и витражи храмов, клабищенские мрачные туманные закоулки и кроваво-красные адские пустоши; по сцене блуждали гиганты и всяческие Враги, которых немедленно нужно было покарать; взрывались фейерверки, а брызжущий со всех сторон огонь жарил так, что волна тепла долетала даже до верхних трибун. И только Дикинсон, невзирая на температуру, бодро рассекал по многоуровневым постаментам в кожаных штанцах, иногда влезая в самое пламя — со словами, мол, люблю, когда опасно и горячо!

Во фронтмене, в гитаристах, распалявшихся с течением шоу и выстраивавшихся в живописные дуэты и трио, во всех седых, постаревших, но не устаревших музыкантах неумолимо пробивалась нечто задорное, искрометное, мальчишеское, когда они, выбрасывая коленца, весело прыгали а-ля Ангус Янг, разгонялись и летели, запиливая бесконечные филигранные партии, от одного конца безразмерной сцены в другой, — пожилые подростки, влюбленные в это вот все, отдавшие жизнь на служение Деве и, кажется, об этом не пожалевшие.

Безусловно, когда-то возраст возьмет и отберет свое. Но не сейчас! Два адреналиновых часа, на взводе, не останавливаясь, обрушивая рифленый хэви на беснующуюся толпу.

Что еще добавить? Я по-хорошему потрясена. И кому представится возможность увидеть IRON MAIDEN в будущем году, ни в коем разе не упускайте! Следующий тур, основанный преимущественно на альбомах Senjutsu и Somewhere In Time, у них намечен в Европе летом 2023, группа также выступит на Wacken Open Air — и, к счастью, позиций пока не сдает.

Аминь.

(Фото надерганы отовсюду по Сети и из соцсетей музыкантов.)

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