Лучший концерт сезона: IRON MAIDEN и WITHIN TEMPTATION в Гринсборо

Если честно, никогда не была отчаянной поклонницей творчества IRON MAIDEN, в любое время суток предпочитая, например, JUDAS PRIEST, — ну и последним альбомом, который понравился от и до, был Brave New World более чем двадцатилетней давности. Тем не менее, грешно было пропустить редкий американский тур группы — тем более с мыслью, что средний возраст музыкантов — 65 лет (а Nicko McBrain уже семьдесят!), и поймать их в топовой форме с годами будет все сложнее. Теперь же, по итогам вчерашнего шоу, скажу так. Если на доступном расстоянии выступают IRON MAIDEN и кто-то решит пропустить — то, как говорилось в классическом фильме, «на небесах окрестят тебя лохом». Они просто фееричны!!! Шикарны. Идеальная концертная группа; восхитительное шоу, которое по качеству антуража, декораций, продуманности и сценической целостности победит, наверно, только RAMMSTEIN.

В Северной Каролине IM с поддержкой от WITHIN TEMPTATION принимал громадный Greensboro Coliseum Complex — самый большой крытый концертный зал в США вместимостью в 23500 человек. И он был полон. На стоянках сгрудились машины с номерами разных штатов — несмотря на начало рабочей недели, народ ехал ради концерта по пять-шесть часов, целыми семьями, поколениями, забивая отели и мотели по всему городу.

«Я их начал слушать с восьмидесятого», — говорил сидящий рядом на трибуне дед другому деду. А Брюс Дикинсон между песнями подкалывал публику, мол, поднимите руки, кто из собравшихся в зале родился с тех пор, как мы приезжали сюда в последний раз?..

Мерч продавался по страшным ценам ($50 за обычную майку, $75 за реглан), но за ним все равно выстраивались очереди.

Открывали вечер WITHIN TEMPTATION — группа, которая доросла до гастролей высочайшего уровня и искренне тащившаяся от каждой минуты под софитами переполненных арен. Sharon den Adel, сияющая, непрестанно рассыпалась в словах благодарности и незамутненного счастья — все такая же милая и голосистая, как в видео на песню «Mother Earth», после которой о WT заговорили по миру и которая до сих пор закрывает выступления голландцев.

Небольшая нарезка с концерта (снято на смартфон и с далеких трибун, но что уж есть).

Играли WT не очень долго, всего восемь тем (см. сетлист), однако чрезвычайно прочувствованно, душевно и энергично. А на «Raise Your Banner» из альбома Resist Шарон вышла с украинским флагом.

..So raise your banner, fight your war

Break the silence, no remorse

Won’t die within

Raise your banner, won’t you come

Fight the venom, the good die young

Won’t die within

Blood for freedom…