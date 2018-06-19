Брюс Дикинсон подался в «Wargaming»

SABATON со своим примо-победным залпом из всех танковых орудий во славу «Варгейминга» протоптали боевую тропу для офицера более высокого ранга. На днях стало известно, что Брюс Дикинсон, заслуженный ветеран фронтмен и пилот, стал ведущим «Дневников World of Warplanes». И не так уже важно, что «самолетики» оказались провальнее «танчиков» — главное, у «Aces High» появилось тематическое новое видео!

Iron Maiden Bruce Dickinson «World of Warplanes объявляет о начале сотрудничества с группой IRON MAIDEN и совместной подготовке передачи «Дневники с Брюсом». В первом выпуске солист IRON MAIDEN Брюс Дикинсон расскажет о британском истребителе Hawker Hurricane», — пишет официальный сайт разработчика. Известно, что эпизодов планируется десятка (Spitfire, Messerschmitt Bf. 109 и др.), а в качестве благодарности музыкантам в World of Warplanes появится обновленный ангар, украшенный логотипом IRON MAIDEN.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 20.06.2018 в 01:14

    Видно, припёрли финансы! Штрафы за плагиат сами себя не погасят!

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  2. Mazay 20.06.2018 в 09:46

    вот правильный заголовок, не благодарите:
    Брюс Дикинсон продался «Wargaming»

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  3. Anastasiya 20.06.2018 в 12:21

    Mazay написал(а):
    вот правильный заголовок, не благодарите:
    Брюс Дикинсон продался «Wargaming»

    Это было с сабатоном: http://www.hitkiller.com/sabaton-prodalis-wargaming-tanks-video-na-primo-victoria.html Скоро можно делать общий типа «Еще один продался варгеймингу».

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  4. Виктор 20.06.2018 в 14:25

    дык и Буффон туда же )

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  5. Bugurtion 21.06.2018 в 02:25

    Просто взаимовыгодная реклама: Дик Брюсинсон форсит унылые салолеты, а салолеты форсят престарелую деву.

    Ну и по Сабатону. Можно попробовать посмотреть количество их концертов на просторах СНГ до и после «продажи» картошке.

    Люди делают деньги.

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  6. Зеля 21.06.2018 в 10:21

    Тока нюанс в том, что IM и без всего этого котируются до сих пор почище всякого молодняка.

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  7. Crow 21.06.2018 в 19:03

    Bugurtion написал(а):
    Просто взаимовыгодная реклама: Дик Брюсинсон форсит унылые салолеты, а салолеты форсят престарелую деву.

    Ни он,ни Iron Maiden, ни самолёты в рекламе не нуждаются.

    >>>
  8. Bugurtion 21.06.2018 в 20:21

    .Crow написал(а):
    Ни он,ни Iron Maiden, ни самолёты в рекламе не нуждаются.

    okay

    >>>

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