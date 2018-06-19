Брюс Дикинсон подался в «Wargaming»

SABATON со своим примо-победным залпом из всех танковых орудий во славу «Варгейминга» протоптали боевую тропу для офицера более высокого ранга. На днях стало известно, что Брюс Дикинсон, заслуженный ветеран фронтмен и пилот, стал ведущим «Дневников World of Warplanes». И не так уже важно, что «самолетики» оказались провальнее «танчиков» — главное, у «Aces High» появилось тематическое новое видео!

«World of Warplanes объявляет о начале сотрудничества с группой IRON MAIDEN и совместной подготовке передачи «Дневники с Брюсом». В первом выпуске солист IRON MAIDEN Брюс Дикинсон расскажет о британском истребителе Hawker Hurricane», — пишет официальный сайт разработчика. Известно, что эпизодов планируется десятка (Spitfire, Messerschmitt Bf. 109 и др.), а в качестве благодарности музыкантам в World of Warplanes появится обновленный ангар, украшенный логотипом IRON MAIDEN.