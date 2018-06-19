Брюс Дикинсон подался в «Wargaming»

SABATON со своим примо-победным залпом из всех танковых орудий во славу «Варгейминга» протоптали боевую тропу для офицера более высокого ранга. На днях стало известно, что Брюс Дикинсон, заслуженный
ветеран фронтмен и пилот, стал ведущим «Дневников World of Warplanes». И не так уже важно, что «самолетики» оказались провальнее «танчиков» — главное, у «Aces High» появилось тематическое новое видео!
«World of Warplanes объявляет о начале сотрудничества с группой IRON MAIDEN и совместной подготовке передачи «Дневники с Брюсом». В первом выпуске солист IRON MAIDEN Брюс Дикинсон расскажет о британском истребителе Hawker Hurricane», — пишет официальный сайт разработчика. Известно, что эпизодов планируется десятка (Spitfire, Messerschmitt Bf. 109 и др.), а в качестве благодарности музыкантам в World of Warplanes появится обновленный ангар, украшенный логотипом IRON MAIDEN.
Видно, припёрли финансы! Штрафы за плагиат сами себя не погасят!
вот правильный заголовок, не благодарите:
Брюс Дикинсон продался «Wargaming»
Mazay написал(а):
вот правильный заголовок, не благодарите:
Брюс Дикинсон продался «Wargaming»
Это было с сабатоном: http://www.hitkiller.com/sabaton-prodalis-wargaming-tanks-video-na-primo-victoria.html Скоро можно делать общий типа «Еще один продался варгеймингу».
дык и Буффон туда же )
Просто взаимовыгодная реклама: Дик Брюсинсон форсит унылые салолеты, а салолеты форсят престарелую деву.
Ну и по Сабатону. Можно попробовать посмотреть количество их концертов на просторах СНГ до и после «продажи» картошке.
Люди делают деньги.
Тока нюанс в том, что IM и без всего этого котируются до сих пор почище всякого молодняка.
Bugurtion написал(а):
Просто взаимовыгодная реклама: Дик Брюсинсон форсит унылые салолеты, а салолеты форсят престарелую деву.
Ни он,ни Iron Maiden, ни самолёты в рекламе не нуждаются.
.Crow написал(а):
Ни он,ни Iron Maiden, ни самолёты в рекламе не нуждаются.
okay