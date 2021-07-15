Bruce Dickinson собирается в тур в роли оратора

Bruce Dickinson собирается в тур в роли оратораБлог
IRON MAIDEN временно не проводят большие гастроли — хотя, возможно, выедут на трассы в 2022-м, — и Bruce Dickinson решил выступать сольно. В августе он организует в Британии свой первый spoken-word тур. (К слову, в последние время он громко жалуется, что музыкальная жизнь страны и британских артистов сильно усложнилась после Брексита — хотя сам же раньше за него и топил.) Ведь за годы поднакопилось, что рассказать: помимо должности в IM, Брюс также пилот, авиатор-предприниматель, пивной барон, мотивационный оратор (это я взяла из пресс-релиза, не могу сказать, кого он на что мотивирует), киносценарист, писатель (у него уже две сатирических книги, плюс автобиография «What Does This Button Do?»), телевизионный актер, радиоведущий, спортивный комментатор и фехтовальщик. И еще, уверена, вышивает крестиком.
«Чего ожидать от этих выступлений? В основном — попытку взглянуть на мою жизнь со стороны, ведь она местами довольно-таки удивительна. Это не будет просто пересказ автобиографии, как по книжке, а много чего еще, помимо рассказанного и написанного ранее. Первая часть — повествовательная (зрителям обещают всяческие истории, сентиментальные демонстрации фотографий и личных видео, а также, если повезет, пение а капелла — прим.авт.), а вторая — во многом импровизационная. Я раздам посетителям карточки, на которых можно написать что угодно: советы, вопросы, оскорбления, например. А затем сложу то, что получилось, в своего рода паззл… и из этого родится третья часть шоу, организованная с вашей помощью».
Пока разговорчики от Брюса ограничены Великобританией — но кто знает, может, в будущем повезет и всем остальным. Интересно, что бы вы написали на карточке Дикинсону?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 159
Читайте также:
- «Пандемический оркестр» из 160 человек сыграл классику IRON MAIDEN
- Nicko McBrain из IRON MAIDEN об обретении бога: «Я узнал о болезни Брюса и сидел в самолете, страдая от жестокого похмелья. В тот момент я помолился»
- Bruce Dickinson спел «Chemical Wedding» а капелла
- Видео: как сербские монахи IRON MAIDEN играли
- IRON MAIDEN светит очередной иск на более чем два с половиной миллиона долларов
- Брюс Дикинсон подался в «Wargaming»
- IRON MAIDEN заплатят за плагиат текста «Hallowed Be Thy Name»
- IRON MAIDEN: антикризисные картинки и спасение черепашки
- Bruce Dickinson о своей болезни: «Зря смеялись с актера Майкла Дугласа, считающего оральный секс причиной рака гортани»
- Леди Гага: «Обо мне говорят: она — следующая Мадонна. Нет, я следующие IRON MAIDEN»
4 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Bruce Dickinson собирается в тур в роли оратора
-
Mikael Akerfeldt о 20-летии альбома OPETH «Blackwater Park»: «Мы выпустили четыре диска, и я был полным лузером»
-
«Не хотел вакцинироваться». IGORRR сменил обоих вокалистов
-
Ringo Starr больше не ассоциируется с кольцами на пенис
-
Мать года! Женщина из Новой Зеландии назвала своих детей Metallica, Slayer и Pantera
-
«Для меня это возвращение в 90-е». Morten Veland удачно реанимировал MORTEMIA
-
Dave Mustaine готов поздравить вас лично с днем рождения или юбилеем хомячка. За $300
-
Альбом июля: DIE APOKALYPTISCHEN REITER «The Divine Horsemen»
-
Heavy Metal Television перезапускается на новых площадках: даешь круглосуточный метал в каждый дом!
-
Экзотический метал: иранский антивоенный блэк от AKVAN
> В августе он организует в Британии свой первый spoken-word тур.
Я на этот тур 1-го марта 2020-го в Киеве билеты покупал.
https://kiev.karabas.com/dikinson
> раздам посетителям карточки, на которых можно написать что угодно
Готовил вопрос «Какая ваша любимая баллада Mötley Crüe?»
Зачем так жестоко? Он не виноват, что его первая жена блядью оказалась. Кстати, и отомстил красиво :)
что ты выглядит он хреново для своего возраста, 80-летний Ринго Стар выглядит лучше
Зато он — единственный в IM, у кого есть настоящая работа.