Bruce Dickinson
15.07.2021

Bruce Dickinson собирается в тур в роли оратора

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IRON MAIDEN временно не проводят большие гастроли — хотя, возможно, выедут на трассы в 2022-м, — и Bruce Dickinson решил выступать сольно. В августе он организует в Британии свой первый spoken-word тур. (К слову, в последние время он громко жалуется, что музыкальная жизнь страны и британских артистов сильно усложнилась после Брексита — хотя сам же раньше за него и топил.) Ведь за годы поднакопилось, что рассказать: помимо должности в IM, Брюс также пилот, авиатор-предприниматель, пивной барон, мотивационный оратор (это я взяла из пресс-релиза, не могу сказать, кого он на что мотивирует), киносценарист, писатель (у него уже две сатирических книги, плюс автобиография «What Does This Button Do?»), телевизионный актер, радиоведущий, спортивный комментатор и фехтовальщик. И еще, уверена, вышивает крестиком.

«Чего ожидать от этих выступлений? В основном — попытку взглянуть на мою жизнь со стороны, ведь она местами довольно-таки удивительна. Это не будет просто пересказ автобиографии, как по книжке, а много чего еще, помимо рассказанного и написанного ранее. Первая часть — повествовательная (зрителям обещают всяческие истории, сентиментальные демонстрации фотографий и личных видео, а также, если повезет, пение а капелла — прим.авт.), а вторая — во многом импровизационная. Я раздам посетителям карточки, на которых можно написать что угодно: советы, вопросы, оскорбления, например. А затем сложу то, что получилось, в своего рода паззл… и из этого родится третья часть шоу, организованная с вашей помощью».

Пока разговорчики от Брюса ограничены Великобританией — но кто знает, может, в будущем повезет и всем остальным. Интересно, что бы вы написали на карточке Дикинсону?

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4 комментария

  • Morbid_ua написал(а):

    > В августе он организует в Британии свой первый spoken-word тур.

    Я на этот тур 1-го марта 2020-го в Киеве билеты покупал.
    https://kiev.karabas.com/dikinson

    > раздам посетителям карточки, на которых можно написать что угодно

    Готовил вопрос «Какая ваша любимая баллада Mötley Crüe?»

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  • Metaller555 написал(а):

    Зачем так жестоко? Он не виноват, что его первая жена блядью оказалась. Кстати, и отомстил красиво :)

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  • Кор написал(а):

    что ты выглядит он хреново для своего возраста, 80-летний Ринго Стар выглядит лучше

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  • BiOMeX написал(а):

    Зато он — единственный в IM, у кого есть настоящая работа.

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