IRON MAIDEN заплатят за плагиат текста «Hallowed Be Thy Name»

Прошлой весной музыкальный менеджер на пенсии Barry McKay начал крестовый поход против IRON MAIDEN, непрозрачно намекнув на то, что текст классического хита группы «Hallowed Be Thy Name» слизан с песни британского артиста Питера Бекетта «Life’s A Shadow». В результате «мейдены» были вынуждены изъять этот трек из своего концертного сетлиста, а разбирательства продлились вплоть до весны 2018, когда, решив не доводить дело до суда, Стив Харрис и Дэйв Мюррэй официально признали себя плагиаторами. И согласились заплатить за это. По официальной версии группы, сумма составила порядка £100 000 (около $139 000), источники же, близкие к МакКею, говорят о £550 000 (примерно $765 000).

плагиат Iron Maiden Авторство песни «Life’s A Shadow» делят между собой Brian Quinn и Robert Barton, ну а вошла она в дебютный альбом Peter’а Beckett’а 1974 года, который, как признавался Steve Harris, является одной из его любимейших пластинок 70-х. Так что сходство едва ли случайно. А теперь сравните лирику.

Beckett:
Mark my words my soul lives on
Please don’t worry cause I’ve have gone
I’ve gone beyond to see the truth
While I consider my new youth
When your time is close at hand
Maybe then you’ll understand
Life down there is just a strange illusion

IRON MAIDEN:
Mark my words believe my soul lives on
Don’t worry now that I have gone
I’ve gone beyond to seek the truth
When you know that your time is close at hand
Maybe then you’ll begin to understand
Life down there is just a strange illusion

Любопытно, что это не единственное обвинение Барри: по его мнению, из «Life’s A Shadow» также было украдено соло, которое «мейдены» включили в свою тему «The Nomad». Будет ли по этому поводу суд? Узнаем чуть позже.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Death 13.03.2018 в 06:35

    А чего он ждал 43 года?

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  2. Батхед 13.03.2018 в 08:11

    Ждём предъяву Мэйденам от Арии))))

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  3. Vuddy 13.03.2018 в 08:13

    норм суммы фигурируют! Батхед написал(а):
    Ждём предъяву Мэйденам от Арии))))

    а Ария скажет,- «Нас уже нет!»)

    >>>

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