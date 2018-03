IRON MAIDEN заплатят за плагиат текста «Hallowed Be Thy Name»

Прошлой весной музыкальный менеджер на пенсии Barry McKay начал крестовый поход против IRON MAIDEN, непрозрачно намекнув на то, что текст классического хита группы «Hallowed Be Thy Name» слизан с песни британского артиста Питера Бекетта «Life’s A Shadow». В результате «мейдены» были вынуждены изъять этот трек из своего концертного сетлиста, а разбирательства продлились вплоть до весны 2018, когда, решив не доводить дело до суда, Стив Харрис и Дэйв Мюррэй официально признали себя плагиаторами. И согласились заплатить за это. По официальной версии группы, сумма составила порядка £100 000 (около $139 000), источники же, близкие к МакКею, говорят о £550 000 (примерно $765 000).

Авторство песни «Life’s A Shadow» делят между собой Brian Quinn и Robert Barton, ну а вошла она в дебютный альбом Peter’а Beckett’а 1974 года, который, как признавался Steve Harris, является одной из его любимейших пластинок 70-х. Так что сходство едва ли случайно. А теперь сравните лирику.

Beckett:

Mark my words my soul lives on

Please don’t worry cause I’ve have gone

I’ve gone beyond to see the truth

While I consider my new youth

When your time is close at hand

Maybe then you’ll understand

Life down there is just a strange illusion