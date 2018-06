IRON MAIDEN светит очередной иск на более чем два с половиной миллиона долларов

Если кто ерничал по поводу «продажи» Дикинсона «Wargaming», то сейчас можно поразмыслить на тему, куда эти бабки пойдут. Едва уладилось дело по поводу плагиата текста «Hallowed Be Thy Name», как Steve Harris и Dave Murray получили новый иск, на моднейшие $2.64 миллиона долларов. На этот раз от имени давнего бывшего.

Помните вы этого человека или нет, но Dennis Wilcock был вторым вокалистом коллектива, в период с 1976 по 1978 (далее его сменил Paul Di’Anno), — и спустя 40 лет внезапно осознал, что в течение своей карьеры группа использовала его тексты, и ему, хорошему, об этом никто не сказал. А сам он IRON MAIDEN не слушал.

Согласно заявлению Денниса, именно он писал лирику треков «Prowler», «Charlotte The Harlot», «Phantom Of The Opera», «Iron Maiden» и «Prodigal Son», выпущенных на двух первых альбомах команды.

В частности, цитата, «‘Prowler’ был вдохновлен другом мистера Уиллкока и исполнялся им в резиновой маске; ‘Charlotte The Harlot’ инспирировала коллега мистера Уиллкока; а ‘Phantom Of The Opera’ базируется на книге Гастона Леру». Также в иске указано, что песня «Iron Maiden» существовала до того, как Деннис присоединился к команде, однако он переписал текст, дабы тот лучше соответствовал театрализованным выступлениям IM, подразумевавшим использование меча и фэйковой крови. Ну а «Prodigal Son» экс-вокалист написал вместе с Харрисом — однако это давно никого не волнует. Не волновало 40 лет и самого Денниса, но какой же дурак откажется от миллионов? Тем более, что добрый дядя Barry McKay подсказал ему единожды уже прокативший способ их получить.