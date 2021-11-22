George «Corpsegrinder» Fisher из CANNIBAL CORPSE анонсировал сольный альбом

George «Corpsegrinder» Fisher из CANNIBAL CORPSE анонсировал сольный альбомБлог
Человек-шея George Fisher записал сольный альбом Corpsegrinder, который появится 4 февраля. Продюсерами выступили Nick Bellmore (Dee Snider / KINGDOM OF SORROW) и Jamey Jasta (HATEBREED), а гостевое участие принял Erik Rutan — так что, в отличие от потуг Фридена, потусторонней мечтательной музычки ожидать не приходится.
По словам самого Фишера, «это микс дэз-метала, трэша и хардкора, и звучит он адово тяжело». Есть небольшой тизер.
А еще попалось на глаза интервью Джорджа, которое он давал в этом году и поведал, мол, полтора десятка лет назад его «поимела Cher» на музыкальном празднике, устроенном в честь сына этой самой Шер, музыканта Elijah Blue Allman. История звучит забавно, так что процитирую.
«Его день рождения отмечается через два дня после моего, так что мы с женой решили проветриться и вылететь в Калифорнию немного пораньше. Мол, проболтаемся там, потусим, а потом и поиграем на вечеринке.
И вот за день до мероприятия Elijah пригласил нас в дом матери. Когда приехали, Шер там не было — ушла за покупками. Ну и я не заметил, как в какой-то момент она вернулась. Сидел, болтал с Элайджей, и тут жена начинает шлепать меня по руке. Я такой: «Ну что?» А она: «Cher!» Ну а я, типа, это круто, конечно, но я бы больше проперся, если б пришел, например, King Diamond или Chuck Billy.
Но вообще она очень милая. Приготовила нам еду, например. И на следующий день пришла на шоу.
Я тогда, помню, еще извинился, что ей пришлось слушать CANNIBAL CORPSE, а она такая, мол: «Нет, мне все понравилось». И тут я говорю: «Серьезно? Так давай, Шер, покажи метал-козу!» Она в ответ: «Детка, я сама была по металу — еще раньше, чем ты родился». В общем, она таким образом меня поимела!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 52
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