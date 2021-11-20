Anders Friden
20.11.2021

Anders Friden из IN FLAMES запустил новый проект IF ANYTHING, SUSPICIOUS

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Первый альбом Андерса под вывеской IF ANYTHING, SUSPICIOUS будет называться Offair: Lullabies For The Damned и появится в декабре. «Окунись в неизвестное и брось себе вызов, — охарактеризовал это все музыкант. — Я играю метал-музыку уже более тридцати лет, и постоянно судим публикой за ошибки и эксперименты; меня любят и ненавидят за выбор путей, которыми я решаю следовать.

Но такой шаг делаю впервые. И подходящего времени для него больше не будет. Нечто новое, нечто иное. Я хочу, чтобы, включив, вы закрыли глаза и позволили звукам самим двигать вас. В путешествие без границ и запретов».

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1 comment

  • Алексей написал(а):

    Сумасшедшие старпёры!!!) Я всё понимаю и принимаю, но, если честно, уже бесит сам факт вот этих потуг — понятно, метал всю жизнь и всё такое, но чтобы делать трип-хоп, ваунтемпо, чиллаут и прочие электронные дела, нужно этим жить именно всю жизнь, как Андерс живет металлом! Я к тому, что хочешь отдохнуть от металла — не делай нихуя, возьми отпуск на год-два и слушай лайтовую музыку, а тут и так 2 года локдауна, и если такое, то походу пи…ц котёнкуhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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