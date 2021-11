Anders Friden из IN FLAMES запустил новый проект IF ANYTHING, SUSPICIOUS

Первый альбом Андерса под вывеской IF ANYTHING, SUSPICIOUS будет называться Offair: Lullabies For The Damned и появится в декабре. «Окунись в неизвестное и брось себе вызов, — охарактеризовал это все музыкант. — Я играю метал-музыку уже более тридцати лет, и постоянно судим публикой за ошибки и эксперименты; меня любят и ненавидят за выбор путей, которыми я решаю следовать.

Но такой шаг делаю впервые. И подходящего времени для него больше не будет. Нечто новое, нечто иное. Я хочу, чтобы, включив, вы закрыли глаза и позволили звукам самим двигать вас. В путешествие без границ и запретов».

